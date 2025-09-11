Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ की MD ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश

पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला (33) निवासी देवल्दी थाना अरनोद को गिरफ्तार कर करीब 50 करोड़ रुपए कीमत की 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो ग्राम से अधिक केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए।

प्रतापगढ़

Rakesh Mishra

Sep 11, 2025

MD Drug Factory
फाइल फोटो

राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना और डीएसटी के सहयोग से एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 25 हजार का इनामी वांछित तस्कर को गिरफ्तार किया है।

कई दिनों तक की थी रेकी

पुलिस आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम को मिली सूचना पर कई दिनों तक रेकी की गई, जिसमें टाण्डा बड़ा, सरहद बोरी मोजल के ईश्वर मीणा के झोंपड़े में इनामी तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला द्वारा एमडी ड्रग बनाने की जानकारी मिली। जिसके बाद स्थानीय थाना पीपलखूंट और डीएसटी को सूचना देकर छापा मारा गया।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से आरोपी जमशेद उर्फ जम्मु लाला (33) निवासी देवल्दी थाना अरनोद को गिरफ्तार कर करीब 50 करोड़ रुपए कीमत की 17.4 किलोग्राम एमडी पाउडर, 70 किलो ग्राम से अधिक केमिकल पदार्थ, एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पहले भी हुई कार्रवाई

इसस पहले 16 दिसंबर 2024 को एजीटीएफ और थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गांव में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 करोड़ रुपए कीमत के 11.450 किलोग्राम लिक्विड एमडीएमए, 14.770 किलोग्राम अन्य लिक्विड केमिकल, 4.900 किलोग्राम केमिकल और 2.500 किलोग्राम सफेद पाउडर सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण जब्त किए थे।

इस मामले में आरोपी याकूब पुत्र फकीरगुल, जमशेद उर्फ जम्मू लाला और साहिल पुत्र सलीम निवासी देवल्दी थाना अरनोद प्रतापगढ़ फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी प्रतापगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी याकूब खां मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था।

वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उसने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर मध्यप्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक होटल एवं लॉज खरीदा था, जिसकी बाजार कीमत लगभग एक करोड़ रुपए है। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर इस सम्पत्ति को गत 28 अगस्त को फ्रीज कर दिया।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

11 Sept 2025 04:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Rajasthan: राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ की MD ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश

