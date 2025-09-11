Rajasthan: राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ की MD ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश

पुलिस आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम को मिली सूचना पर कई दिनों तक रेकी की गई, जिसमें टाण्डा बड़ा, सरहद बोरी मोजल के ईश्वर मीणा के झोंपड़े में इनामी तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला द्वारा एमडी ड्रग बनाने की जानकारी मिली। जिसके बाद स्थानीय थाना पीपलखूंट और डीएसटी को सूचना देकर छापा मारा गया।