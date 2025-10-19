Patrika LogoSwitch to English

ऑपरेशन चक्रव्यूह: प्रतापगढ़ पुलिस ने जोधपुर के तस्कर को दबोचा, 2 करोड़ रुपये की अवैध ड्रग्स जब्त

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना रठांजना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।

less than 1 minute read

प्रतापगढ़

image

Nirmal Pareek

Oct 19, 2025

Pratapgarh police

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना रठांजना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने एक वांछित तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 08 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है।

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह जैतावत और पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

वांछित अपराधी की तलाश में मिली सफलता

यह कार्रवाई विशेष रूप से जिले के निवासी और दूसरे जिले में वांछित अपराधियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। थानाधिकारी घीसुलाल के नेतृत्व में रठांजना पुलिस टीम शनिवार 18 अक्टूबर को जोधपुर पश्चिम जिले में वांछित मुलजिम आरिफ की तलाश में उसके गाँव साकरिया पहुँची।

मौके पर आरोपी आरिफ पठान पुत्र आदिल खान पठान (30) निवासी साकरिया के कब्जे से 1 किलो 08 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स जब्त की गई और उसे गिरफ्तार किया गया।

जोधपुर के मामले में था वांछित

गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ खान पुलिस थाना लुणी, जिला जोधपुर पश्चिम के एक अन्य 500 ग्राम एमडी के प्रकरण में भी वांछित था। थाना रठांजना में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। यह बड़ी बरामदगी प्रतापगढ़ पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार चल रही प्रभावी कार्रवाई को दर्शाती है।

