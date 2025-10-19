ऑपरेशन चक्रव्यूह: प्रतापगढ़ पुलिस ने जोधपुर के तस्कर को दबोचा, 2 करोड़ रुपये की अवैध ड्रग्स जब्त

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना रठांजना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने एक वांछित तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 08 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है।