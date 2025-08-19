Patrika LogoSwitch to English

प्रतापगढ़

यूरिया समस्या पर एक्शन मोड में प्रतापगढ़ कलक्टर अंजलि राजोरिया, खुद पहुंची खाद की दुकानों पर

जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया जिले में पिछले कुछ समय से चल रही यूरिया समस्या पर एक्शन मोड में रही। वे खाद की दुकानों पर निरीक्षण के लिए पहुंची।

प्रतापगढ़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

Aug 19, 2025

फाइल फोटो

प्रतापगढ़। जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया जिले में पिछले कुछ समय से चल रही यूरिया समस्या पर एक्शन मोड में रही। वे खाद की दुकानों पर निरीक्षण के लिए पहुंची। किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की वहीं खाद विक्रेताओं से भी बात कर सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

खाद विक्रेता दुकानों पर रेट लिस्ट अवश्य चस्पा करें

कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने सोमवार को प्रतापगढ़ में खाद की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी केंद्र पर यूरिया या डीएपी खाद निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर वितरित की जाती है तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें। कलक्टर ने कृषकों की शिकायत पर नीमच रोड स्थित एक दुकान का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई। कृषकों ने जानकारी दी कि दुकान से दूर खाद और यूरिया की बिक्री की जा रही है और मूल्य भी अधिक लिया जा रहा है। इस पर कलक्टर ने तत्परता दिखाते हुए कृषि अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

सहायक निदेशक कृषि विभाग, अरविंद कुमार मीणा ने संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने खाद वितरण की प्रक्रिया की जांच की। उन्होंने खाद विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रत्येक किसान को खाद तय दर पर ही उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी स्तर पर परेशानी की स्थिति उत्पन्न न हो।

एसडीएम सुहागपुरा ने की अवैध खाद वितरण पर कार्रवाई

कलक्टर डॉ. राजोरिया ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर एवं उचित दर पर खाद उपलब्ध हो। कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना करते हुए उपखंड अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में खाद वितरण की स्थिति का निरीक्षण किया।

उपखंड अधिकारी सुहागपुरा काजल मीणा ने जानकारी दी कि सोडलपुर में अवैध खाद वितरण की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की गई। इस दौरान संबंधित प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई, ताकि किसानों को निर्धारित दर पर ही खाद उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

अन्य उपखंड अधिकारियों ने भी खाद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर स्टॉक, वितरण पंजिका, उचित दर पर वितरण और रेट लिस्ट उपलब्धता का निरीक्षण किया गया।

खाद विक्रेताओं की बैठक ली

कलक्टर ने जिले के खाद विक्रेताओं की बैठक ली। जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी खाद विक्रेता नियमों का पालन करते हुए किसानों को निर्धारित दर पर ही खाद उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद विक्रय नहीं हो तथा सभी रजिस्टरों का संधारण सही ढंग से कर उन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाए।

कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि खाद केवल किसानों को ही बेची जाए और विक्रय का कार्य खाद केंद्र पर ही किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसानों का हित प्रशासन के लिए सर्वोपरि है और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश कुमार पंड्या, सहायक निदेशक कृषि अरविंद मीणा, उपनिदेशक उद्यानिकी विभाग रामकिशन वर्मा, सहायक निदेशक कृषि संपत राम मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं खाद विक्रेता उपस्थित रहे।

Published on:

19 Aug 2025 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / यूरिया समस्या पर एक्शन मोड में प्रतापगढ़ कलक्टर अंजलि राजोरिया, खुद पहुंची खाद की दुकानों पर

