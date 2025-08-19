यूरिया समस्या पर एक्शन मोड में प्रतापगढ़ कलक्टर अंजलि राजोरिया, खुद पहुंची खाद की दुकानों पर

कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने सोमवार को प्रतापगढ़ में खाद की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी केंद्र पर यूरिया या डीएपी खाद निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर वितरित की जाती है तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें। कलक्टर ने कृषकों की शिकायत पर नीमच रोड स्थित एक दुकान का निरीक्षण किया।