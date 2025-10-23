शिक्षा निदेशक का सख्त आदेश: स्टूडेंट्स के 40% से कम अंक होने पर संबंधित शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शाला दर्पण पर करनी होगी एंट्री



शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों को यह आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के आदेश में बताया कि वैसे भी बोर्ड परीक्षा में अमूमन विद्यार्थियों के सत्रांक व प्रायोगिक में शत-प्रतिशत ही अंक दिए जाते हैं। जबकि, सैद्धांतिक में कम अंक प्राप्त हो रहे। इससे शिक्षकों में इस बात का डर बना हुआ कि बोर्ड पोर्टल में बोर्ड अंक इंद्राज के बाद कहीं कार्रवाई नहीं हो जाए, जिसे लेकर शिक्षकों में भी असमंज है।