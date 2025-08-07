Rajasthan Earthquake: राजस्थान के इस जिले में आए भूकंप के झटके, 3.9 तीव्रता से हिली धरती

प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कई गांवों में भय और दहशत का माहौल बना रहा। खासतौर पर जिन इलाकों में घर कच्चे या पुराने हैं, वहां के लोग खेतों और खुले मैदानों की ओर भागते नजर आए। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि झटकों के साथ जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में और ज्यादा डर फैल गया।