7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Rajasthan Earthquake: राजस्थान के इस जिले में आए भूकंप के झटके, 3.9 तीव्रता से हिली धरती

Pratapgarh Earthquake: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई।

प्रतापगढ़

Rajesh Dixit

Aug 07, 2025

राजस्थान के प्रतापगढ़ में सुबह दस बजे में लगे भूकंप के झटके। फोटो-पत्रिका।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में सुबह दस बजे में लगे भूकंप के झटके। फोटो-पत्रिका।

Earthquake Today: जयपुर। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NationalCenterforSeismology) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। इसका केंद्र प्रतापगढ़ में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर आया, जिससे कुछ सेकंड के लिए धरती में कंपन महसूस किया गया।

प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कई गांवों में भय और दहशत का माहौल बना रहा। खासतौर पर जिन इलाकों में घर कच्चे या पुराने हैं, वहां के लोग खेतों और खुले मैदानों की ओर भागते नजर आए। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि झटकों के साथ जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में और ज्यादा डर फैल गया।

इससे पहले एक सप्ताह पहले भी प्रतापगढ़ क्षेत्र में इसी तरह के हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे। लगातार दूसरी बार झटके महसूस होने से लोगों में चिंता का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Mahi Dem: खुशखबरी, माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला 7 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द होगा साकार
जयपुर
Mahi Dam

भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इस भूकंप का उपकेंद्र 24.09° उत्तरी अक्षांश और 74.88° पूर्वी देशांतर पर स्थित था। हालांकि तीव्रता मध्यम रही, लेकिन इसका असर प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों पर देखा गया।

प्रतापगढ़ जिला प्रशासन की ओर से तत्काल सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने लोगों से अफवाहों से बचने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और प्रशासनिक टीमें तैयार हैं।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update: राजस्थान में 8 से 12 अगस्त तक का जानिए मौसम का हाल, कब और कहां आएगी बारिश
जयपुर
Rajasthan Weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 11:17 am

Published on:

07 Aug 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Rajasthan Earthquake: राजस्थान के इस जिले में आए भूकंप के झटके, 3.9 तीव्रता से हिली धरती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.