उल्टा तिरंगा लेकर राजस्व मंत्री ने निकाली रैली ! कांग्रेस ने VIDEO जारी कर घेरा, कहा- राष्ट्र ध्वज का अपमान

राजस्थान के प्रतापगढ़ में भाजपा की ओर से गुरुवार को तिरंगा रैली निकाली गई। इसके बाद कांग्रेस ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर उल्टा तिरंगा हाथ में थामे रैली निकालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। बता दें कि इस रैली में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी थे।
वहीं कांग्रेस ने तिरंगा रैली के वीडियो को पोस्ट कर लिखा कि इन भाजपाइयों को ये तक नहीं पता कि तिरंगा पकड़ते कैसे हैं। जैसी इनकी पार्टी… वैसे इनके नेता। ये राजस्थान में भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा हैं, जो उल्टा तिरंगा लेकर चल रहे हैं। तिरंगे का अपमान करने वाले मंत्री माफी मांगे।
वहीं इस मुद्दे पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान झंडा उल्टा नहीं था, वह मुड़ा हुआ था। इसलिए ऐसा लग रहा है। मंत्री हेमंत मीणा और सांसद सीपी जोशी और तमाम कार्यकर्ता झंडा सीधा पकड़ कर ही चल रहे थे।
वहीं जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह प्रात: 9 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा की ओर से परेड निरीक्षण एवं मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। इसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश वाचन एवं मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा। इसके बाद सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, समूह नृत्य एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम तथा राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन होगा।