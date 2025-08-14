उल्टा तिरंगा लेकर राजस्व मंत्री ने निकाली रैली ! कांग्रेस ने VIDEO जारी कर घेरा, कहा- राष्ट्र ध्वज का अपमान

वहीं जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह प्रात: 9 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा की ओर से परेड निरीक्षण एवं मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। इसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश वाचन एवं मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा। इसके बाद सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, समूह नृत्य एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम तथा राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन होगा।