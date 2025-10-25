पुलिसकर्मी ने सरेआम दिखाई दादागिरी; महिला के हाथ से छीनकर तोड़ा मोबाइल, कर दी थप्पड़ों की बारिश

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें सिपाही शिवम समदर्शी महिला का मोबाइल तोड़ते और उसे थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पहले वह महिला का फोन सड़क पर पटककर तोड़ देता है और महिला के विरोध करने पर उसे लगातार थप्पड़ मारता है। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला प्रयागराज की रहने वाली है। वह रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।