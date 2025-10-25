पुलिसकर्मी ने सरेआम दिखाई दादागिरी; महिला के हाथ से छीनकर तोड़ा मोबाइल, कर दी थप्पड़ों की बारिश

पुलिसकर्मी ने सरेआम महिला को बेरहमी से पीटा। फोटो सोर्स-X
Crime News: प्रतापगढ़ के कुंडा थाना इलाके में मनगढ़ धाम के पास पुलिसकर्मी की दबंगई करते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि सिपाही ने महिला श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया। साथ ही उसे थप्पड़ मारे। यह विवाद नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ।
सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें सिपाही शिवम समदर्शी महिला का मोबाइल तोड़ते और उसे थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पहले वह महिला का फोन सड़क पर पटककर तोड़ देता है और महिला के विरोध करने पर उसे लगातार थप्पड़ मारता है। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला प्रयागराज की रहने वाली है। वह रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।
बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ मनगढ़ धाम दर्शन के लिए आई। इस दौरान उसने कार को नो पार्किंग जोन में खड़ा किया था। इसी बात पर महिला और सिपाही के बीच कहासुनी के दौरान मामला बढ़ गया। महिला ने जब सिपाही से सवाल किया तो वह आक्रोशित हो गया और हाथापाई पर उतर आया। इसके बाद सिपाही ने महिला को थप्पड़ मार दिए। पूरी घटना के बाद महिला रोती और चिल्लाती नजर आई।
सिपाही की इस हरकत का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने जांच के आदेश दिए हैं। अब कुंडा क्षेत्राधिकारी (CO) इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं।
