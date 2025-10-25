Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

पुलिसकर्मी ने सरेआम दिखाई दादागिरी; महिला के हाथ से छीनकर तोड़ा मोबाइल, कर दी थप्पड़ों की बारिश

Crime News: पुलिसकर्मी ने सरेआम एक महिला को जमकर पीटा। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Harshul Mehra

Oct 25, 2025

policeman slapped woman dispute arose over parking vehicle

पुलिसकर्मी ने सरेआम महिला को बेरहमी से पीटा। फोटो सोर्स-X

Crime News: प्रतापगढ़ के कुंडा थाना इलाके में मनगढ़ धाम के पास पुलिसकर्मी की दबंगई करते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि सिपाही ने महिला श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया। साथ ही उसे थप्पड़ मारे। यह विवाद नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ।

सिपाही ने महिला को बेरहमी से पीटा

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें सिपाही शिवम समदर्शी महिला का मोबाइल तोड़ते और उसे थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पहले वह महिला का फोन सड़क पर पटककर तोड़ देता है और महिला के विरोध करने पर उसे लगातार थप्पड़ मारता है। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला प्रयागराज की रहने वाली है। वह रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ मनगढ़ धाम दर्शन के लिए आई। इस दौरान उसने कार को नो पार्किंग जोन में खड़ा किया था। इसी बात पर महिला और सिपाही के बीच कहासुनी के दौरान मामला बढ़ गया। महिला ने जब सिपाही से सवाल किया तो वह आक्रोशित हो गया और हाथापाई पर उतर आया। इसके बाद सिपाही ने महिला को थप्पड़ मार दिए। पूरी घटना के बाद महिला रोती और चिल्लाती नजर आई।

SP ने दिए मामले की जांच के आदेश

सिपाही की इस हरकत का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने जांच के आदेश दिए हैं। अब कुंडा क्षेत्राधिकारी (CO) इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात; ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का बनाया दबाव, चौंकाने वाले खुलासे
कानपुर
woman pressured to have illicit relations with father in law and brothe in law also had an abortion

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / पुलिसकर्मी ने सरेआम दिखाई दादागिरी; महिला के हाथ से छीनकर तोड़ा मोबाइल, कर दी थप्पड़ों की बारिश

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजा भैया के ‘लग्जरी काफिले’ में शामिल हुई 2.69 करोड़ की लेक्सस LM350h कार, 2020 में खरीदी थी यूपी की पहली डिफेंडर

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, DJ साउंडबॉक्स उतारते समय लगा करंट, मौके पर ही मौत

प्रतापगढ़

दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन, 200+ हथियारों का जखीरा सजाकर पत्नी भानवी सिंह को दिया ‘जवाब’

प्रतापगढ़

राजा भैया का बेटा बोला- ये है राघवी कुमारी का असली चेहरा… देखिए कैसे दे रही हैं गाली

राजा भैया और भानवी सिंह विवाद।
प्रतापगढ़

रंगेहाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 10 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.