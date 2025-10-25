Patrika LogoSwitch to English

वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात; ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का बनाया दबाव, चौंकाने वाले खुलासे

Crime News: वारिस की चाह में पति ने पत्नी का गर्भपात करवाया। इसके अलावा महिला पर उसके ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव भी बनाया गया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 25, 2025

woman pressured to have illicit relations with father in law and brothe in law also had an abortion

वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को बेटे की चाहत में दो बार अपना प्रेग्नेंसी अबॉर्ट करवाना पड़ा। इतना ही नहीं महिला को उसके ससुर और देवर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया।

महिला से की गई दहेज की डिमांड

मामले के मुताबिक, मेहक खान की शादी 2021 में शाह फहीद से हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेहक के पति और उसके परिवार ने लाखों रुपये और एक कार की मांग करना शुरू कर दिया। जब उसने मना किया, तो उसे रोज पीटा जाने लगा। इस कारण उसे रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं।

जेंडर का पता लगाने के लिए किया गया अल्ट्रासाउंड

शादी के बाद मेहक ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसके पति के परिवार वालों का उत्पीड़न और बढ़ गया। जब वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई, तो बच्चे का जेंडर पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया गया। जब स्कैन में पता चला कि बच्ची है तो उन्हें अबॉर्ट करवा दिया गया।

ससुर या देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव

मेहक के मुताबिक, उसकी सास और ननद ने उस पर बेटे के लिए अपने ससुर या देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुर और देवर ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की।

महिला और उसकी बेटी को बेरहमी से पीटा

मेहक ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उसे और उसकी बेटी को बेरहमी से पीटा गया। साथ ही उसे घर से निकाल दिया गया। उसके ससुराल वालों ने उससे कहा कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह वापस ना आए।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने मेहक की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। जिसमें उसके पति, सास, ननद और देवर समेत सात लोगों के नाम शामिल हैं। बाबूपुरवा इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी का मामले को लेकर कहना है, '' पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते विवाहिता ने बेहद संगीन आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। ''

Published on:

25 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात; ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का बनाया दबाव, चौंकाने वाले खुलासे

