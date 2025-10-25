वारिस की चाह में पत्नी का करवाया गर्भपात; ससुर और देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का बनाया दबाव, चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस ने मेहक की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। जिसमें उसके पति, सास, ननद और देवर समेत सात लोगों के नाम शामिल हैं। बाबूपुरवा इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी का मामले को लेकर कहना है, '' पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते विवाहिता ने बेहद संगीन आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। ''