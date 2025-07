SDM पत्नी से अलग होने के बाद नया अध्याय लिख रहे आलोक मौर्य, हर परीक्षा में शामिल होकर बना रहे हैं अपनी नई पहचान

Alok Maurya is writing new chapter in Prayagraj: कभी पूरे देशभर में चर्चा का केंद्र रहे SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ओर बढ़ते कदम हैं। कानपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय परीक्षा केंद्र पर आलोक मौर्य को UPPSC RO/ARO परीक्षा में शामिल होते देखा गया। मीडिया से दूर रहते हुए भी उनकी तस्वीर ने फिर से उन्हें खबरों की दुनिया में ला खड़ा किया है।