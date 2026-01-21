21 जनवरी 2026,

‘शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला’, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

Kathavachak Aniruddhacharya Statement: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला है।

प्रयागराज

Jan 21, 2026

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Kathavachak Aniruddhacharya Statement: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कलियुग में ज्ञान परेशान रहा। इसी वजह से जीवन में भटकाव है।

Prayagraj News: शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ मिलने वाला नहीं: अनिरुद्धाचार्य

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, ''लोग शराब और स्त्री की गुलामी कर रहे हैं। इसकी गुलामी से कुछ मिलने वाला नहीं है। गुलामी अगर करनी ही है तो प्रभु की करो।''

Uttar Pradesh News: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

खाकचौक स्थित जगदगुरु संतोषाचार्य सतुआबाबा के शिविर में आयोजित श्रीमदभागवत कथा में मंगलवार को अनिरुद्धाचार्य भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, '' आप लोग घर-परिवार को मोह छोड़कर यहां प्रवास कर रहे हैं। आपके हृदय में भक्ति वास कर रही हैं। आप लोग यहां पर रोज साधु-संतों के दर्शन कर रहे हैं।''

UP News: अनिरुद्धाचार्य बोले- इच्छाएं हमें रुलाती हैं

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि संसार में सभी ने पाप किया है। जाने-अनजाने में हम लोग पाप करते हैं। उन्होंने कहा कि इच्छाएं हमें रुलाती हैं।

पहले भी बयानों की वजह से चर्चा में रह चुके अनिरुद्धाचार्य

बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इससे पहले भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। जिसके बाद ACJM कोर्ट में 2 महिला वकीलों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दाखिल किया था। बार एसोसिएशन की सदस्य प्रियदर्शिनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला ने ACJM प्रथम की कोर्ट में वाद दाखिल किया था।

21 Jan 2026 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 'शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला', कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

