‘शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला’, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इससे पहले भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। जिसके बाद ACJM कोर्ट में 2 महिला वकीलों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दाखिल किया था। बार एसोसिएशन की सदस्य प्रियदर्शिनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला ने ACJM प्रथम की कोर्ट में वाद दाखिल किया था।