Aniruddh Acharya Maharaj : ‘गलती हुई है तो माफी मांगिए’-कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज का प्रशासन से सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की भूमिका और सीमाओं को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और मानवीय गरिमा का सम्मान करने के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। अनिरुद्धाचार्य महाराज के वक्तव्य को इसी संतुलन की मांग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने न तो टकराव की बात कही और न ही उग्र प्रतिक्रिया की, बल्कि विनम्रता और क्षमा को समाधान बताया। उनके बयान के बाद सोशल और धार्मिक मंचों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इसे संत समाज की पीड़ा की अभिव्यक्ति बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासन के लिए आत्ममंथन का अवसर मान रहे हैं।