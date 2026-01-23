23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Aniruddh Acharya Maharaj : ‘गलती हुई है तो माफी मांगिए’-कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज का प्रशासन से सवाल

Aniruddhacharya Public Statement: कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर माफी मांगी जानी चाहिए। उन्होंने साधु-संतों और ब्राह्मणों के साथ कथित दुर्व्यवहार को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ritesh Singh

Jan 23, 2026

ब्राह्मणों और साधुओं के साथ कथित व्यवहार पर संत समाज में रोष, विनम्रता और संवाद की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

ब्राह्मणों और साधुओं के साथ कथित व्यवहार पर संत समाज में रोष, विनम्रता और संवाद की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Aniruddhacharya Maharaj Administrative Action:   देश में संत समाज और प्रशासन के संबंधों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने हाल ही में दिए गए अपने वक्तव्य में प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर विनम्रता के साथ माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और साधुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार न केवल सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर भी चोट पहुंचाता है।

‘प्रशासन ने गलती की है’-अनिरुद्धाचार्य महाराज

अनिरुद्धाचार्य महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन ने गलती तो की है। ब्राह्मणों और साधुओं को चोटी पकड़कर मारा गया। सवाल यह है कि प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग रहा? माफी मांगने में इतनी देरी क्यों हो रही है, उन्होंने कहा कि संत समाज स्वभाव से दयालु और क्षमाशील होता है। यदि प्रशासन अपनी भूल स्वीकार कर संतों के चरणों में जाकर माफी मांगे, तो संत समाज बिना देर किए क्षमा कर देगा।

‘माफी मांगने में किस बात की अकड़’

अपने वक्तव्य में कथावाचक ने प्रशासनिक रवैये पर तीखा प्रश्न उठाते हुए कहा कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि नैतिक बल का प्रतीक होता है। उन्होंने पूछा,क्षमा मांग लेने में आखिर प्रशासन को किस बात की अकड़ है? प्रशासन को यह अधिकार किसने दिया है कि वह किसी की चोटी पकड़कर मारे? क्या यह अधिकार आपको संविधान ने दिया है। उनके इन सवालों ने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी बल्कि संवैधानिक मूल्यों को लेकर भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

संविधान और मानवीय गरिमा का सवाल

अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने वक्तव्य में संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि साधु-संत समाज भारतीय संस्कृति का आधार रहा है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अपमान पूरे समाज की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के निर्वहन में मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मर्यादाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।

संत समाज की परंपरा: क्षमा और करुणा

कथावाचक ने यह भी कहा कि संत समाज सदैव से क्षमा, करुणा और सहनशीलता का प्रतीक रहा है। उनके शब्दों में, संत तो दयावान होते हैं। शरण में जाने पर संत माफ कर देते हैं। इसलिए प्रशासन को इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि अहंकार छोड़कर संवाद का मार्ग अपनाया जाए, ताकि समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो।

लंबा खिंचता विवाद, बढ़ती असहजता

धार्मिक और सामाजिक जानकारों का मानना है कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते संवेदनशीलता दिखाई जाए, तो विवाद गहराने से रोका जा सकता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज का कहना है कि देरी से माफी मांगने से मामला और उलझता जा रहा है, जिससे प्रशासन और संत समाज के बीच दूरी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व केवल कानून का पालन कराना ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना भी है।

संवाद की आवश्यकता

विशेषज्ञों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम में संवाद की कमी साफ दिखाई देती है। संत समाज का एक वर्ग मानता है कि यदि प्रशासन के उच्च अधिकारी सीधे संतों से संवाद करें और अपनी बात रखें, तो स्थिति सामान्य हो सकती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी इसी दिशा में अपील करते हुए कहा कि “संतों के चरणों में जाइए, गलती हुई है तो माफी मांगिए। इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है।”

सामाजिक सौहार्द का प्रश्न

यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास से भी जुड़ गया है। धार्मिक संगठनों का कहना है कि संत समाज के सम्मान से जुड़ा कोई भी मामला व्यापक असर डालता है।
वहीं कुछ सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशासन को अपनी कार्रवाई पर पुनर्विचार करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

प्रशासन की भूमिका पर बहस

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की भूमिका और सीमाओं को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और मानवीय गरिमा का सम्मान करने के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। अनिरुद्धाचार्य महाराज के वक्तव्य को इसी संतुलन की मांग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने न तो टकराव की बात कही और न ही उग्र प्रतिक्रिया की, बल्कि विनम्रता और क्षमा को समाधान बताया। उनके बयान के बाद सोशल और धार्मिक मंचों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इसे संत समाज की पीड़ा की अभिव्यक्ति बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासन के लिए आत्ममंथन का अवसर मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

UP Weather: लखनऊ में आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने और तेज हवाओं से बदलेगा मौसम, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी
लखनऊ
बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Aniruddh Acharya Maharaj : ‘गलती हुई है तो माफी मांगिए’-कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज का प्रशासन से सवाल

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अच्छे से संगम में स्नान करें और बात को खत्म करें : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज

मौनी अमावस्या पर हंगामा: अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन सख्त, CM बोले- धर्म की आड़ में साजिश बर्दाश्त नहीं

avimukteshwaranand magh mela notice prayagraj
प्रयागराज

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? असली वीडियो वायरल: रामभद्राचार्य बोले- उन्होंने ही अन्याय किया

swami avimukteshwaranand controversy update original video is going viral prayagraj news
प्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की तैयारी! प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा

Swami Avimukteshwaranand, Magh Mela, Prayagraj, notice, Shankaracharya, Mela Authority, entry ban, pontoon bridge, crowd, Mouni Amavasya, controversy, administration, legal notice
प्रयागराज

प्रयागराज प्रशासन को शंकराचार्य की तरफ से जवाब 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस ले, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.