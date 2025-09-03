घर में रखी ये चीजें दे रही बीमारियों को न्यौता; 99% लोग हर साल दोहराते हैं गलती!

DMO(जिला मलेरिया कार्यालय) के डेंगू सेल द्वारा दैनिक मामले का सत्यापन किया जाता है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक एंटी-लार्वा स्प्रे भी चिन्हित क्षेत्रों में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो इस साल 1 जनवरी से 29 अगस्त के बीच शहर में कुल 20 डेंगू के मामले सामने आए। 2024 में जनवरी से अगस्त के बीच कुल 23 मामले सामने आए। इस बीच, सिंह ने कहा, "मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह बनाने वाले सभी स्थानों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके लिए नगर निगम क्षेत्र विभिन्न वार्डों, खासकर उन इलाकों का सर्वेक्षण कर रहा है जहां पिछले साल डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे।"