शुरू होने वाला है छोटा महाकुंभ….तारीख आई सामने; 2800 बसें चलेंगी, 5200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

माघ मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र कुमार सिंह ने कहा, '' माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होगा। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल हम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 अस्थायी बस अड्डे स्थापित कर रहे हैं। एक गंगा पार झूंसी में और दूसरा यमुना पार लेप्रोसी चौराहे पर। बसों की संख्या हमने इस बार 2800 रखी है, क्योंकि इस बार मेले में भीड़ बढ़ने की संभावना ज्यादा है। प्रशासन संभावित भीड़ को लेकर पहले से ही अलर्ट है। अगर भीड़ और ज्यादा रहती है तो नेहरू पार्क पर भी बस अड्डा बनाया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि माघ मेले की तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है।''