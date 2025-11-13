शुरू होने वाला है छोटा महाकुंभ….तारीख आई सामने; 2800 बसें चलेंगी, 5200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

छोटा महाकुंभ कब से शुरू होगा? तारीख आई सामने। फोटो सोर्स-AI
Magh Mela 2026: प्रयागराज पुलिस और प्रशासन ने माघ मेले के आयोजन के लिए 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। 2800 बसें चलाने का निर्णय माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिया गया है।
हिंदू धर्म में माघ महीने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
माघ मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र कुमार सिंह ने कहा, '' माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होगा। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल हम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 अस्थायी बस अड्डे स्थापित कर रहे हैं। एक गंगा पार झूंसी में और दूसरा यमुना पार लेप्रोसी चौराहे पर। बसों की संख्या हमने इस बार 2800 रखी है, क्योंकि इस बार मेले में भीड़ बढ़ने की संभावना ज्यादा है। प्रशासन संभावित भीड़ को लेकर पहले से ही अलर्ट है। अगर भीड़ और ज्यादा रहती है तो नेहरू पार्क पर भी बस अड्डा बनाया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि माघ मेले की तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है।''
भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए मेले में 17 अस्थायी थाने और 40 पुलिस चौकियां बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तकरीबन 5200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। पुलिस चौकियों के अलावा, महिला हेल्प डेस्क, अग्निशमन विभाग और NDRF को भी अलर्ट रखा जाएगा।
माघ मेले का अमृत स्नान 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा, जो 44 दिनों तक चलेगा। छोटा महाकुंभ भी इसे कहा जाता है। भगवान विष्णु का प्रिय माघ महीना माना जाता है। इसमें दान-पुण्य और जप का विशेष महत्व भी माना जाता है।
