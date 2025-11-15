Video: ‘मां बनने का शौक है, लड़का खेलाओगी’, प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी बहू; सास ने की बदसलूकी!

प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी बहू; सास ने की बदसलूकी! फोटो सोर्स-Instagram-@drnaazfatima
Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित एक अस्पताल में प्रसव कक्ष में तनावपूर्ण माहौल ने सभी को चौंका दिया। प्रसव पीड़ा में तड़प रही बहू पर उसकी सास जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी।
गर्भवती महिला को सास की आलोचना और कठोर शब्दों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। इस नाजुक घड़ी में, जब उसे देखभाल, सहारे और स्नेह की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसकी सास उसके साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार करती दिखाई देती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो में सास बहू से गुस्से में कहती है,'' अगर जरा भी चिल्लाई हो तो मुंह पर मारूंगी। मां बनने का शौक है, लड़का खेलाओगी और चिल्लाओगी। मेरे बेटे का हाथ छोड़ो अपनी ताकत पर रहो।''
हालांकि, सास की बातें सुनकर भी गर्भवति महिला शांत नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ है। प्रसव-पीड़ा में ऐसा अमानवीय व्यवहार देखकर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों न तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना को 'शर्मनाक', 'असंवेदनशील' और 'दिल दहला देने वाला' बताया है। एक यूजर ने कमेंट लिखा, गर्भवती महिला का अनादर होते देखना और किसी का एक शब्द भी नहीं कहना, बहुत कष्टदायक है।एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "वे अपने बेटे को प्रसव कक्ष में भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए नहीं देख सकती हैं।"
