Video: ‘मां बनने का शौक है, लड़का खेलाओगी’, प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी बहू; सास ने की बदसलूकी!

हालांकि, सास की बातें सुनकर भी गर्भवति महिला शांत नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ है। प्रसव-पीड़ा में ऐसा अमानवीय व्यवहार देखकर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों न तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना को 'शर्मनाक', 'असंवेदनशील' और 'दिल दहला देने वाला' बताया है। एक यूजर ने कमेंट लिखा, गर्भवती महिला का अनादर होते देखना और किसी का एक शब्द भी नहीं कहना, बहुत कष्टदायक है।एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "वे अपने बेटे को प्रसव कक्ष में भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए नहीं देख सकती हैं।"