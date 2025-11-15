Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Video: ‘मां बनने का शौक है, लड़का खेलाओगी’, प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी बहू; सास ने की बदसलूकी!

Viral Video: प्रसव पीड़ा में बहू तड़प रही थी। इस दौरान उसकी सास ने उसके साथ बदसलूकी की। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखें पूरा वीडियो।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Nov 15, 2025

daughter in law suffers labor pains mother in law mistreats her prayagraj video viral on social media

प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी बहू; सास ने की बदसलूकी! फोटो सोर्स-Instagram-@drnaazfatima

Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित एक अस्पताल में प्रसव कक्ष में तनावपूर्ण माहौल ने सभी को चौंका दिया। प्रसव पीड़ा में तड़प रही बहू पर उसकी सास जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी।

प्रसव पीड़ा के दौरान सास ने की बहू से बदसलूकी

गर्भवती महिला को सास की आलोचना और कठोर शब्दों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। इस नाजुक घड़ी में, जब उसे देखभाल, सहारे और स्नेह की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसकी सास उसके साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार करती दिखाई देती है।

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो में सास बहू से गुस्से में कहती है,'' अगर जरा भी चिल्लाई हो तो मुंह पर मारूंगी। मां बनने का शौक है, लड़का खेलाओगी और चिल्लाओगी। मेरे बेटे का हाथ छोड़ो अपनी ताकत पर रहो।''

लोगों को फूटा गुस्सा

हालांकि, सास की बातें सुनकर भी गर्भवति महिला शांत नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ है। प्रसव-पीड़ा में ऐसा अमानवीय व्यवहार देखकर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों न तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना को 'शर्मनाक', 'असंवेदनशील' और 'दिल दहला देने वाला' बताया है। एक यूजर ने कमेंट लिखा, गर्भवती महिला का अनादर होते देखना और किसी का एक शब्द भी नहीं कहना, बहुत कष्टदायक है।एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "वे अपने बेटे को प्रसव कक्ष में भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए नहीं देख सकती हैं।"

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव के नतीजे बने बसपा के लिए संजीवनी! प्रशांत किशोर के हार की क्या रही वजह?
लखनऊ
bihar election results mayawati party bsp candidate won from ramgarh what reason for prashant kishore defeat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Video: ‘मां बनने का शौक है, लड़का खेलाओगी’, प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी बहू; सास ने की बदसलूकी!

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Red Fort Blast: “डॉ.शाहीन ने कभी नहीं पहना हिजाब…” फार्माकोलॉजी विभाग में थी इकलौती छात्रा

प्रयागराज

जेल से छूटने के आठ महीने बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, जहर खाकर दे दी जान

युवक की मौत के बाद गांव में पसरा मातम
प्रयागराज

ला नीना का दिखेगा असर, आने वाले दिनों में झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड

cold wave alert up weather update imd latest news
प्रयागराज

UPPSC ने जारी किया आरओ-एआरओ 2023 मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, जानिए कब से होंगे एग्जाम

UPPSC PCS Exam Centre Changes
प्रयागराज

शुरू होने वाला है छोटा महाकुंभ….तारीख आई सामने; 2800 बसें चलेंगी, 5200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

date of magh mela announced 2800 buses will be run and 5200 policemen will be deployed
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.