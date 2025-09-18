अपाचे बाइक उस पर सवार 4 दोस्त, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे थे घर, रफ्तार ने ले ली चारों की जान

प्रयागराज : प्रयागराज में बाइक सवार 4 दोस्तों की हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर खून फैल गया और मांस के टुकड़े इधर-उधर फैल गए। मौके पर ही 3 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं एक दोस्त ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसा इतना भयंकर था कि चारों दोस्त सड़क पर बिखर गए। जानकारी के लिए आपको बता दें तेज रफ्तार बाइक सड़क के पास लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। चारों को तुरंत एसआरएन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। वहीं 3 दोस्तों ने रात में ही दम तोड़ दिया और चौथे दोस्त ने की सुबह मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, तेलियरगंज के रहने वाले शनि गौतम (16), गोलू (17), आदर्श (18) और आशुतोष (24) गहरे दोस्त थे। बुधवार को गोलू का बर्थडे थे। इसके बाद चारों दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। गोलू के घर में चारों ने केक काटा। इसके बाद चारों अपाचे से कटरा में रावण की शोभायात्रा देखने जा रहे थे। बाइक आशुतोष चला रहा था। ओल्ड कैंट स्कूल के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर में लगे खंभे से टकरा गई। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद थी।
आदर्श भारत स्काउट एंड गाइड स्कूल में 12वीं में पढ़ाई करता था। वह घर का इकलौता बेटा था। उसके पिता अनिल कुमार की एक्सीडेंट में एक साल पहले मौत हो चुकी है। गोलू के पिता सुदामा गौतम मजदूरी करते हैं।
शनि 10वीं पढ़ता था। उसके पिता संजय गौतम ई-रिक्शा चलाते हैं। आशुतोष तेलियरगंज में नारियल पानी का ठेला लगाकर परिवार का खर्च चलाता था। शिवकुटी थाना प्रभारी रुकुमपाल सिंह ने बताया- प्रथम दृष्टया बाइक बिजली के खंभे से टकराने से हादसा हुआ है। घटनास्थल के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।