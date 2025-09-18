अपाचे बाइक उस पर सवार 4 दोस्त, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे थे घर, रफ्तार ने ले ली चारों की जान

जानकारी के मुताबिक, तेलियरगंज के रहने वाले शनि गौतम (16), गोलू (17), आदर्श (18) और आशुतोष (24) गहरे दोस्त थे। बुधवार को गोलू का बर्थडे थे। इसके बाद चारों दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। गोलू के घर में चारों ने केक काटा। इसके बाद चारों अपाचे से कटरा में रावण की शोभायात्रा देखने जा रहे थे। बाइक आशुतोष चला रहा था। ओल्ड कैंट स्कूल के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर में लगे खंभे से टकरा गई। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद थी।