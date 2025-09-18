Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

अपाचे बाइक उस पर सवार 4 दोस्त, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे थे घर, रफ्तार ने ले ली चारों की जान

प्रयागराज में बाइक सवार 4 दोस्तों की हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर खून फैल गया और मांस के टुकड़े इधर-उधर फैल गए।

प्रयागराज

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 18, 2025

Symbolic Image
Symbolic Image

प्रयागराज : प्रयागराज में बाइक सवार 4 दोस्तों की हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर खून फैल गया और मांस के टुकड़े इधर-उधर फैल गए। मौके पर ही 3 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं एक दोस्त ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसा इतना भयंकर था कि चारों दोस्त सड़क पर बिखर गए। जानकारी के लिए आपको बता दें तेज रफ्तार बाइक सड़क के पास लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। चारों को तुरंत एसआरएन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। वहीं 3 दोस्तों ने रात में ही दम तोड़ दिया और चौथे दोस्त ने की सुबह मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

एनकाउंटर में ढेर नहीं शहीद है वो! रोहित गोदारा की धमकी… हम बदला जरूर लेंगे
बरेली
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला।

बर्थडे पार्टी कर रहे लौट रहे थे चारों दोस्त

जानकारी के मुताबिक, तेलियरगंज के रहने वाले शनि गौतम (16), गोलू (17), आदर्श (18) और आशुतोष (24) गहरे दोस्त थे। बुधवार को गोलू का बर्थडे थे। इसके बाद चारों दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। गोलू के घर में चारों ने केक काटा। इसके बाद चारों अपाचे से कटरा में रावण की शोभायात्रा देखने जा रहे थे। बाइक आशुतोष चला रहा था। ओल्ड कैंट स्कूल के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर में लगे खंभे से टकरा गई। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद थी।

घर का इकलौता बेटा था आदर्श

आदर्श भारत स्काउट एंड गाइड स्कूल में 12वीं में पढ़ाई करता था। वह घर का इकलौता बेटा था। उसके पिता अनिल कुमार की एक्सीडेंट में एक साल पहले मौत हो चुकी है। गोलू के पिता सुदामा गौतम मजदूरी करते हैं।

शनि 10वीं पढ़ता था। उसके पिता संजय गौतम ई-रिक्शा चलाते हैं। आशुतोष तेलियरगंज में नारियल पानी का ठेला लगाकर परिवार का खर्च चलाता था। शिवकुटी थाना प्रभारी रुकुमपाल सिंह ने बताया- प्रथम दृष्टया बाइक बिजली के खंभे से टकराने से हादसा हुआ है। घटनास्थल के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

संभल के चर्चित CO से ASP बने अनुज चौधरी को यहां मिली नई तैनाती, 44 PPS अफसरों का तबादला
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अपाचे बाइक उस पर सवार 4 दोस्त, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे थे घर, रफ्तार ने ले ली चारों की जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.