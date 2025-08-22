27 अगस्त को गणेश महोत्सव, बुकिंग के लिए उमड़े भक्त, हर मूर्ति पर दिखी कारीगरी की चमक

एक मूर्तिकार कहते हैं कि हम पांच महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और हर कोई पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। लोग आदिलाबाद, गढ़चिरौली और बस्तर से आते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। मूर्तियों की डिमांड बढ़ रही है, रोजाना लोग बुकिंग के लिए आ रहे हैं। यहां पर 50 हजार से लेकर लाखों रुपए कीमत की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। यहां पर 11 फुट तक की मूर्तियां बनाई जा रही हैं।