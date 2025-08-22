Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

प्रयागराज

27 अगस्त को गणेश महोत्सव, बुकिंग के लिए उमड़े भक्त, हर मूर्ति पर दिखी कारीगरी की चमक

देशभर में गणेश महोत्‍सव मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में आस्था की नगरी प्रयागराज गणेश महोत्सव की दिव्यता और भव्यता के लिए भी जानी-पहचानी जाने लगी है।

प्रयागराज

Aman Pandey

Aug 22, 2025

Ganesh Chaturthi, prayagraj news
प्रयागराज में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।PC: IANS

इस बार गणेश उत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको लेकर शहर में तैयारियां चल रही हैं। मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तियों पर रंग-रोगन चढ़ाने का काम किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 दिवसीय चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है।

एक मूर्ति को बनाने में एक से दो महीने का समय

मूर्तिकारों के अनुसार, कई महीने की कड़ी मेहनत करके मूर्ति को तैयार किया जाता है। एक मूर्ति को बनाने में कम से कम एक से दो महीने का समय लग जाता है। पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, फिर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। जब भगवान के स्वरूप की बारीकी तय हो जाती है, तब रंग-रोगन के साथ प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाता है।

मूर्तिकारों की टीम की कोशिश यही होती है कि जब लोग मूर्ति को देखें, तो उन्हें यह महसूस हो कि वे वास्तव में भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं।

11 फुट ऊंची प्रतिमाओं से सजेंगे पंडाल

एक मूर्तिकार कहते हैं कि हम पांच महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और हर कोई पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। लोग आदिलाबाद, गढ़चिरौली और बस्तर से आते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। मूर्तियों की डिमांड बढ़ रही है, रोजाना लोग बुकिंग के लिए आ रहे हैं। यहां पर 50 हजार से लेकर लाखों रुपए कीमत की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। यहां पर 11 फुट तक की मूर्तियां बनाई जा रही हैं।

Published on:

22 Aug 2025 08:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 27 अगस्त को गणेश महोत्सव, बुकिंग के लिए उमड़े भक्त, हर मूर्ति पर दिखी कारीगरी की चमक

