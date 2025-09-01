छह घंटे में पोते के 6 टुकड़े… आरी से पहले धड़ से अलग किया सिर, फिर हाथ-पैर भी काटे, मास्टरमाइंड निकला तांत्रिक

प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में 17 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटकर स्कूटी पर रखा गया और अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया। इस जघन्य अपराध के पीछे का कारण बदले की भावना बताया जा रहा है, जिसमें तांत्रिक मुन्ना लाल ने मुख्य भूमिका निभाई।पुलिस के अनुसार, तांत्रिक ने सरण सिंह नाम के शख्स को तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर हत्या के लिए उकसाया। रिश्ते के दादा सरण सिंह ने तांत्रिक के कहने पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।