डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले- सपा सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति करती

उन्होंने वाराणसी में आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। महिलाओं ने जाति, धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर इसमें हिस्सा लिया। मैं प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महिलाओं को उनका उचित हिस्सा और अधिकार नहीं मिल सका था। आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें उनके अधिकार और हक प्रदान करने जा रहे हैं।"