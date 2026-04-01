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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले- सपा सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति करती

Keshav Prasad Maurya : प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने सपा के 'PDA' को फर्जी बताते हुए वोटबैंक की राजनीति का आरोप लगाया।

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प्रयागराज

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Avaneesh Kumar Mishra

Apr 17, 2026

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया मुसलमानों को खुश करने वाली पार्टी, PC- IANS

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव के मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी बयान पर निशाना साधते हुए मौर्य ने उन पर वोट-बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'अखिलेश यादव वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वे मुसलमानों को खुश करने की राजनीति में लगे हुए हैं। वे मुसलमानों को एक वोट-बैंक के तौर पर बनाए रखना चाहते हैं। इसी तरह वे एक तथाकथित 'फर्जी पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की बात करते रहते हैं। जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को उनके हक दिलाने का ऐतिहासिक कदम है।'

महिला आरक्षण पर चर्चा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' को केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नए संसद भवन में पारित किया गया था। इस विश्वास के साथ कि यह अधिनियम अब 2029 से लोकसभा में और उन राज्य विधानसभाओं में प्रभावी होगा, जहां चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नोएडा में श्रमिकों के हालिया विरोध प्रदर्शन पर भी उपमुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, "इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति हमारे श्रमिक भाई-बहनों और सेवा प्रदाताओं, दोनों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभव समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।"

इससे पहले ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए सपा पर महिलाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि 2010 में कांग्रेस शासन के दौरान जब महिला आरक्षण बिल लाया गया था, तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने उसे फाड़ दिया था।

उन्होंने कहा, 'आप सभी यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस की भी इसे पास करने की कोई मंशा नहीं थी। वे महिलाओं को भ्रमित और गुमराह करके रखना चाहते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है कि हम अपनी बेटियों और महिलाओं को न्याय और अधिकार दिलाकर रहेंगे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तरह-तरह के झूठे आरोप लगा रही है।'

उन्होंने वाराणसी में आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। महिलाओं ने जाति, धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर इसमें हिस्सा लिया। मैं प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महिलाओं को उनका उचित हिस्सा और अधिकार नहीं मिल सका था। आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें उनके अधिकार और हक प्रदान करने जा रहे हैं।"

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Updated on:

17 Apr 2026 09:02 pm

Published on:

17 Apr 2026 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले- सपा सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति करती

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