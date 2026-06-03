प्रयागराज में व्यापारी परिवार के हत्या का मामला: मरने वालों की संख्या हुई चार, बेटे का शव ग्राउंड फ्लोर में मिला

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र सिंह एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. अजय पाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान कमरे में एक बोर्ड मिला जिसमें लिखा था "बंटी बबली और बहू ने मारा"। अब पुलिस का ध्यान "बंटी बबली और बहू ने मारा" लिखने वाले की तरफ है। दरअसल अश्विनी कीडगंज क्षेत्र की रहने वाली रितु के साथ 'लिव-इन-रिलेशन' में रहता था। दोनों के खिलाफ कई लोगों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। रितु जमानत पर बाहर है, जबकि अश्विनी कौशांबी जेल में बंद है। प्रयागराज पुलिस अब रितु को खोज रही है। जिसके मिलने के बाद ही घटना का खुलासा होगा। ‌