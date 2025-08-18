पहले फोन कर बुलाया और फिर कर दी दिनदहाड़े युवक की गला रेत कर हत्या; परिजनों की पुलिस से नोकझोंक

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की दिनदहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नहर में फेंककर हत्यारे फरार हो गए।
प्रयागराज के हरखपुर में रविवार सुबह सराफ अमन कुमार सोनी (24) की हत्या कर दी गई। 45 हजार रुपयों के विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने इलाके में जाम लगा दिया। जिसके बाद उनकी पुलिस से भी नोकझोंक हुई।
बताया जा रहा है कि अमन उमरपुर रमना (कोहरान) परवलपुर का निवासी था। अमन के पिता अजय कुमार सोनी ने कहा कि उनके बेटे की बाराडीह गांव में सराफा की दुकान है। रविवार को 11 बजे करीब उसके पास एक फोन आया। जिसके बाद अमन घर से निकल गया। इस दौरान उसने घर पर कहा कि वह बकाया रुपये लेने जा रहा है। इससे पहले की वह पुलिया के पास पहुंचता घात लगाकर बैठे 3 युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अमन से जब इसका विरोध किया तो दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और एक ने चाकू से गला रेतकर अमन की हत्या कर दी।
कुछ दूर पर मौजूद ग्रामीण अमन की चीख सुनकर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख आरोपी नहर में शव को फेंककर भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिरासत में लिए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम शुभम पटेल बताया। आरोपी ने बताया कि घटना में उसके दो साथी प्रेम कुमार पटेल, देवेंद्र कुमार पटेल भी शामिल थे। कुछ देर बाद देवेंद्र की भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
DCP कुलदीप सिंह ने बताया कि पैसों को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद अमन की हत्या कर दी गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले की जांच की जा रही है।