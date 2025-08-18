Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

पहले फोन कर बुलाया और फिर कर दी दिनदहाड़े युवक की गला रेत कर हत्या; परिजनों की पुलिस से नोकझोंक

UP Crime: युवक को पहले फोन कर बुलाया गया और फिर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मामले की जांच की जा रही है।

प्रयागराज

Harshul Mehra

Aug 18, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की दिनदहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नहर में फेंककर हत्यारे फरार हो गए।

प्रयागराज में युवक की हत्या

प्रयागराज के हरखपुर में रविवार सुबह सराफ अमन कुमार सोनी (24) की हत्या कर दी गई। 45 हजार रुपयों के विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने इलाके में जाम लगा दिया। जिसके बाद उनकी पुलिस से भी नोकझोंक हुई।

3 बदमाशों ने की प्रयागराज में शख्स की हत्या

बताया जा रहा है कि अमन उमरपुर रमना (कोहरान) परवलपुर का निवासी था। अमन के पिता अजय कुमार सोनी ने कहा कि उनके बेटे की बाराडीह गांव में सराफा की दुकान है। रविवार को 11 बजे करीब उसके पास एक फोन आया। जिसके बाद अमन घर से निकल गया। इस दौरान उसने घर पर कहा कि वह बकाया रुपये लेने जा रहा है। इससे पहले की वह पुलिया के पास पहुंचता घात लगाकर बैठे 3 युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अमन से जब इसका विरोध किया तो दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और एक ने चाकू से गला रेतकर अमन की हत्या कर दी।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

कुछ दूर पर मौजूद ग्रामीण अमन की चीख सुनकर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख आरोपी नहर में शव को फेंककर भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिरासत में लिए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम शुभम पटेल बताया। आरोपी ने बताया कि घटना में उसके दो साथी प्रेम कुमार पटेल, देवेंद्र कुमार पटेल भी शामिल थे। कुछ देर बाद देवेंद्र की भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

DCP कुलदीप सिंह ने बताया कि पैसों को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद अमन की हत्या कर दी गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले की जांच की जा रही है।

18 Aug 2025 02:58 pm

पहले फोन कर बुलाया और फिर कर दी दिनदहाड़े युवक की गला रेत कर हत्या; परिजनों की पुलिस से नोकझोंक

