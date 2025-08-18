पहले फोन कर बुलाया और फिर कर दी दिनदहाड़े युवक की गला रेत कर हत्या; परिजनों की पुलिस से नोकझोंक

कुछ दूर पर मौजूद ग्रामीण अमन की चीख सुनकर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख आरोपी नहर में शव को फेंककर भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिरासत में लिए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम शुभम पटेल बताया। आरोपी ने बताया कि घटना में उसके दो साथी प्रेम कुमार पटेल, देवेंद्र कुमार पटेल भी शामिल थे। कुछ देर बाद देवेंद्र की भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।