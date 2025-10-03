सावधान! एक्टिव हुआ एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेस, यूपी के इन जिलों में होगी तूफानी बारिश,देखें IMD का अपडेट

मॉनसून लगभग वापस जा चुका है लेकिन कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच, उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से पांच से सात अक्टूबर के बीच यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो चार अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तूफानी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत में तीन और चार अक्टूबर को अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई बारिश के बाद पांच और सात अक्टूबर तक तूफान, बिजली के साथ व्यापाक स्तर पर बारिश होने की संभावना है।