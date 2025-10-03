सावधान! एक्टिव हुआ एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेस, यूपी के इन जिलों में होगी तूफानी बारिश,देखें IMD का अपडेट

यूपी के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
मॉनसून लगभग वापस जा चुका है लेकिन कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच, उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से पांच से सात अक्टूबर के बीच यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो चार अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तूफानी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत में तीन और चार अक्टूबर को अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई बारिश के बाद पांच और सात अक्टूबर तक तूफान, बिजली के साथ व्यापाक स्तर पर बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही और दिनभर कभी धूप तो कभी छांव का सिलसिला चलता रहा। विभाग का कहना है कि 4 अक्टूबर तक लखनऊ में तेज बारिश की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना होगा। 5 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और 6 अक्टूबर को ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून की विदाई देर से हो रही है और इसके अगले 4–5 दिन तक लौटने की संभावना नहीं है।
प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी,वाराणसी, जौनपुर, चित्रकूट, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में भारी बारिश का अलर्ट है।
इसके अलावा गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और सीतापुर में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है।
