PCS ज्योति मौर्या और पति आलोक फिर आमने-सामने, गुजारा भत्ता को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे आलोक, बोले- पत्नी अफसर हैं खर्चा उठाएं

PCS Jyoti Maurya and husband Alok face to face again in prayagraj: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके सफाईकर्मी पति आलोक मौर्या का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों का मामला पहले से ही पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अब आलोक मौर्या ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि मुकदमा चलने तक उन्हें अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए।