हंडिया में  DJ Operator पर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप, गिरफ्तार

पीड़िता ने पूरी घटना अपनी दादी को बताई, जिन्होंने एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हंडिया थाना क्षेत्र के किशोरा गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।