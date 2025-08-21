Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

हंडिया में  DJ Operator पर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप, गिरफ्तार

युवती का आरोप है कि आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और चोरी-छिपे अश्लील वीडियो बना लिए। इन वीडियो का इस्तेमाल कर वह युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 21, 2025

Symbolic Image

प्रयागराज के गंगापार में हंडिया कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक शादीशुदा डीजे ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया गया है कि आरोपी ने उतरांव थाना क्षेत्र में अपने दोस्त के घर आने-जाने के दौरान पड़ोस की एक युवती से संपर्क बढ़ाया और उसे शादी का झांसा देकर प्रेम संबंध बनाए।

आरोपी ने कई बार बनाए शारीरिक संबंध

युवती का आरोप है कि आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और चोरी-छिपे अश्लील वीडियो बना लिए। इन वीडियो का इस्तेमाल कर वह युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। जब भी युवती की शादी तय होती, आरोपी उसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करता।

पहले से शादीशुदा था आरोपी

कुछ समय बाद युवती को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है, साथ ही अपनी वास्तविक जाति भी छुपा रहा था। इसके बाद युवती ने आरोपी से दूरी बना ली। आरोप है कि हाल ही में युवती की शादी तय होने पर आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया।

पीड़िता ने पूरी घटना अपनी दादी को बताई, जिन्होंने एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हंडिया थाना क्षेत्र के किशोरा गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

Published on:

21 Aug 2025 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / हंडिया में  DJ Operator पर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप, गिरफ्तार

