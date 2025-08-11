वन विभाग के कैद से भागा तेंदुआ, एक दर्जन गावों में दहशत

इस दौरान खेत में चरी के बीच खोजबीन के लिए जेसीबी भी मंगाई गई, मगर दलदल में फंस जाने से वह खेत तक नहीं पहुंच सकी। रविवार सुबह डॉ. नासिर ने जेसीबी पर बैठकर ट्रैंक्विलाइज़र गन के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। फूलपुर रेंजर लक्ष्मीकांत दुबे ने बताया कि तेंदुआ संभवतः रात में आगे निकल गया है, लेकिन ग्रामीणों को सतर्क रहने और बच्चों को रात में अकेले बाहर न जाने की हिदायत दी गई है।