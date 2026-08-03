प्रयागराज मौसम अपडेट: 3 से 7 अगस्त तक लगातार होगी बारिश,  सक्रिय हो रहा पॉजिटिव IOD

UP Weather: मौसम विभाग में WMO के रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी है कि हिंद महासागर में पॉजिटिव इंडियन ओसियन डाईपोल (IOD)सक्रिय हो रहा है जो अल नीनो के असर को बेअसर कर सकता है। जिससे मानसून की बारिश में सुधार आने की संभावना है। भारतीय मानसून के लिए IOD वरदान की तरह काम करता है जो इस समय न्यूट्रल बना हुआ है। आईएमडी और WMO के अनुसार अगस्त 2026 की शुरुआत तक इंडियन ओसियन डिपोल निष्क्रिय है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत तक (अगस्त से अक्टूबर के बीच) इसके पॉजिटिव चरण में प्रवेश करने की संभावना है। मजबूत अल नीनो ने मानसून 2026 को काफी कमजोर कर दिया है लेकिन IOD के पॉजिटिव होने से इसमें सुधार आने की संभावना है। इधर प्रयागराज सहित मंडल के जिले कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में बारिश की संभावना बढ़ गई है। इस हफ्ते कभी जोरदार तो कभी धीमी बारिश की संभावना बताई गई है। सप्ताह के अंत तक (weekend) पर मौसम खुलने लगेगा।