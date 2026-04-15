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‘घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं अखिलेश यादव, बंद करिए’, BJP के वरिष्ठ नेता ने एक-एक कर गिनाए घोटाले

UP Politics: BJP के वरिष्ठ नेता ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पढ़िए उनका पूरा बयान।

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प्रयागराज

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Harshul Mehra

Apr 15, 2026

senior bjp leader siddharth nath singh fiercely targeted akhilesh yadav up politics

BJP के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना

UP Politics: BJP के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नोएडा के श्रमिकों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि वे बताएं कि उनकी सरकार के दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए कौन सा कार्य किया।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

प्रयागराज में BJP के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को श्रमिकों के मामले में इतनी चिंता नहीं दिखानी चाहिए। BJP नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को जब नोएडा जाने में घबराहट हो रही थी, तब भूल गए थे कि वहां श्रमिक भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने श्रमिकों के लिए क्या किया है। हमने तो केंद्र और राज्य सरकार में बहुत कुछ किया है। PM नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर आप नहीं जानते तो बताइए, मैं आपको लिखित में भेज दूंगा।

'घड़ियाली आंसू बहा रहे अखिलेश यादव'

भाजपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव आज नोएडा के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वह बंद कर दीजिए। आप तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश पर राज किया, लेकिन श्रमिकों के लिए क्या किया। 2जी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला और लैंड घोटाले ये सब आपने किए। आप अपने पेट भर रहे थे। अब श्रमिकों की चिंता करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्रमिकों की असली चिंता PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को

श्रमिकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असली चिंता PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, जिससे श्रमिकों को काम मिल रहा है। उनके चूल्हे जल रहे हैं। मनरेगा का रेट बढ़ाया गया है। गन्ना किसानों और उनसे जुड़े श्रमिकों को समय पर भुगतान हो रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर रहा है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। क्या यह सब चीजें कांग्रेस और सपा को दिखाई नहीं देता है?

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Updated on:

15 Apr 2026 04:15 pm

Published on:

15 Apr 2026 04:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ‘घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं अखिलेश यादव, बंद करिए’, BJP के वरिष्ठ नेता ने एक-एक कर गिनाए घोटाले

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