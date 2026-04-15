‘घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं अखिलेश यादव, बंद करिए’, BJP के वरिष्ठ नेता ने एक-एक कर गिनाए घोटाले

प्रयागराज में BJP के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को श्रमिकों के मामले में इतनी चिंता नहीं दिखानी चाहिए। BJP नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को जब नोएडा जाने में घबराहट हो रही थी, तब भूल गए थे कि वहां श्रमिक भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने श्रमिकों के लिए क्या किया है। हमने तो केंद्र और राज्य सरकार में बहुत कुछ किया है। PM नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर आप नहीं जानते तो बताइए, मैं आपको लिखित में भेज दूंगा।