आज भी अतीक के नाम से दी जाती है धमकी! धुरंधर-2 से चर्चा में आया माफिया का पाकिस्तान से कनेक्शन, शाइस्ता कहां हैं?

Three Years Atiq Ashraf Massacre: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ (Ashraf) (खालिद अजीम उर्फ अशरफ) की 15 अप्रैल 2023 को हुई हत्या के 3 साल पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके, शहर में उनके नाम का खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच आज भी उनके गैंग की सक्रियता को लेकर भय का माहौल बना हुआ है।