 Basant Panchami: माफी तक नहीं होगा स्नान, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वसंत पंचमी पर भी अड़े, प्रशासन के लिए चुनौती

Shankaracharya Avimukteshwaranand: माघ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर उत्पन्न विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वसंत पंचमी स्नान पर्व पर भी संगम में स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने यह फैसला मौनी अमावस्या के दिन स्नान से रोके जाने की घटना से आहत होकर लिया है। शंकराचार्य ने कहा कि जब तक प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता और उन्हें ससम्मान स्नान कराकर शिविर में प्रवेश नहीं कराया जाता, तब तक वे अपने रुख पर अडिग रहेंगे।

