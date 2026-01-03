3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौत के आखिरी 30 सेकंड… तड़,तड़,तड़ चली गोलियां, फिर समाप्त हो गया यूपी के इस माफिया का साम्राज्य

अतीक अहमद की जिंदगी माफिया से नेता बनने की कहानी है, जिसमें ताकत, डर और राजनीति शामिल रही। कई हत्याओं और मामलों के बावजूद वह लंबे समय तक कानून से बचता रहा।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 03, 2026

अतीक अहमद की वो कहानी जिसने यूपी को हिला दिया

अतीक अहमद की वो कहानी जिसने यूपी को हिला दिया Source- X

Atiq Ahmed Death Story: यूपी की अपराध और राजनीति की दुनिया में अतीक अहमद का नाम कई दशकों तक खौफ का पर्यायवाची रहा। गरीब परिवार का लड़का कैसे माफिया डॉन बना और फिर नेता, यह कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन उसका अंत बेहद खतरनाक और फिल्मी तरीके से हुआ। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में तड़तड़ाती गोलियों की आवाज के साथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जिंदगी खत्म हो गई। इसी के साथ उनका अरबों का साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया।

गरीबी से अपराध की दुनिया में प्रवेश

अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज में गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता फीरोज अहमद तांगा चलाते थे। पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया। अतीक अहमद पर महज 17 साल की उम्र में 1979 में पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। 1980-90 के दशक में प्रयागराज में गैंगवार का दौर था। चांद बाबा जैसे बड़े गैंगस्टरों के बाद अतीक ने अपना झंडा गाड़ दिया। जमीन कब्जाना, फिरौती मांगना, ठेके हथियाना और हत्याएं… सब उसके गैंग का रोज का काम था। देखते-देखते उसने अरबों की संपत्ति बना ली। उसके पास दर्जनों शूटर थे जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरते थे।

राजनीति की सीढ़ी और ताकत का चरम

अपराध के साथ-साथ अतीक ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय विधायक बना। फिर पांच बार विधायक चुना गया। 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बना। समाजवादी पार्टी, अपना दल और बसपा जैसे दलों से जुड़ा रहा। राजनीतिक ताकत ने उसके अपराधों को ढाल बना दिया। जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ता और जीतता। उसके खिलाफ 160 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें कई हत्याओं के आरोप शामिल थे। लेकिन सियासी रसूख की वजह से लंबे समय तक बचता रहा।

गिरफ्तारी और साम्राज्य पर संकट

2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यूपी में माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चला। अतीक का नंबर भी आ गया। 2018-19 में उसे गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। उसकी संपत्तियां कुर्क होने लगीं। उमेश पाल अपहरण मामले में उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। फरवरी 2023 में उमेश पाल की हत्या हो गई, जिसमें अतीक का परिवार मुख्य आरोपी बना। इसके बाद अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया गया।

वह खौफनाक रात और अंतिम पल

15 अप्रैल 2023 की रात। अतीक और अशरफ मेडिकल जांच के लिए पुलिस हिरासत में थे। मीडिया से बात करते हुए दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक तीन हमलावर पत्रकार बनकर आए और पास से गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। तड़, तड़, तड़… कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर गिर पड़े। हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। पूरे देश ने टीवी पर यह दृश्य देखा। जांच में पता चला कि हमलावरों का मकसद बदनाम होना और चर्चित होना था।

साम्राज्य का अंत और सबक

इस हत्या के बाद अतीक के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई हुई। उसकी संपत्तियां जब्त हुईं, गैंग बिखर गया। यूपी पुलिस ने उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया। अतीक अहमद का साम्राज्य, जो दशकों तक अटूट लगा था, कुछ पलों में खत्म हो गया। यह घटना दिखाती है कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ कितना भी मजबूत हो, कानून का शिकंजा अंत में कस ही जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौत के आखिरी 30 सेकंड… तड़,तड़,तड़ चली गोलियां, फिर समाप्त हो गया यूपी के इस माफिया का साम्राज्य

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माघ मेले का पहला स्नान, अबतक 9 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डूबकी, दो फर्जी बाबा पकड़े गए

भोर से संगम पर आस्था की डुबकी
प्रयागराज

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 के पहले दिन उमड़ा सैलाब! पौष पूर्णिमा पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु के सन्नान करने के अनुमान

प्रयागराज

गर्लफ्रेंड की 1 बात मान महाकुंभ में स्टार बना जौनपुर का लाल, अब माघ मेले में करेगा यह काम

दातून बेचने वाला आकाश यादव फिर माघ मेले में छाया
प्रयागराज

माघ मेला क्षेत्र अभेद्य किले में तब्दील: 17 थाने, 42 चौकियां और 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात, अनोखी नाव वायरल

माघ मेला में दिखेगी 2 करोड़ की नाव, जमीन और पानी दोनों पर चलने की है क्षमता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

3 जनवरी को प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ समेत इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

up weather fog cold wave alert noida moradabad new year forecast
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.