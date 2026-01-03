मौत के आखिरी 30 सेकंड… तड़,तड़,तड़ चली गोलियां, फिर समाप्त हो गया यूपी के इस माफिया का साम्राज्य

अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज में गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता फीरोज अहमद तांगा चलाते थे। पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया। अतीक अहमद पर महज 17 साल की उम्र में 1979 में पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। 1980-90 के दशक में प्रयागराज में गैंगवार का दौर था। चांद बाबा जैसे बड़े गैंगस्टरों के बाद अतीक ने अपना झंडा गाड़ दिया। जमीन कब्जाना, फिरौती मांगना, ठेके हथियाना और हत्याएं… सब उसके गैंग का रोज का काम था। देखते-देखते उसने अरबों की संपत्ति बना ली। उसके पास दर्जनों शूटर थे जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरते थे।