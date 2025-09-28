किशोरी से गैंगरेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग की कोशिश

अरेस्ट (Photo-IANS)
बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार निवासी अस्सेगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी पड़ोस में आयोजित जन्मदिन पार्टी में गई थी। इसी दौरान राजकुमार ने किशोरी को बहला-फुसला कर बाइक पर बैठाया और अपने एक रिश्तेदार युवक के साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की। हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से भाग गए।
बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजकुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया। आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगाई।
राजकुमार के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खाली कारतूस मिला। घायल आरोपी को इलाज के लिए तुरंत सीएचसी भेजा गया है। पुलिस उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
