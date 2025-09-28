किशोरी से गैंगरेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग की कोशिश

बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजकुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया। आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगाई।