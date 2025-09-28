Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

किशोरी से गैंगरेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग की कोशिश

बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार निवासी अस्सेगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 28, 2025

अरेस्ट (Photo-IANS)

बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार निवासी अस्सेगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

हालत बिगड़ने पर मौके से भाग गए आरोपी

पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी पड़ोस में आयोजित जन्मदिन पार्टी में गई थी। इसी दौरान राजकुमार ने किशोरी को बहला-फुसला कर बाइक पर बैठाया और अपने एक रिश्तेदार युवक के साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की। हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से भाग गए।

पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया

बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजकुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया। आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगाई।

राजकुमार के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खाली कारतूस मिला। घायल आरोपी को इलाज के लिए तुरंत सीएचसी भेजा गया है। पुलिस उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Published on:

28 Sept 2025 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / किशोरी से गैंगरेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग की कोशिश

