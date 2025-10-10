सोरांव के स्टेनो और उनकी बहन की गुजरात में बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या,आज इलाहाबाद पहुंचेगा शव

जानकारी के मुताबिक, बढ़ैया गांव निवासी किसान अशोक कुमार के दामाद संदीप गौड़, जो हंडिया के टेला गांव के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ सूरत में नौकरी करते हैं। अशोक कुमार के बेटे निश्चय कश्यप की अगले महीने शादी होने वाली थी। शादी की तैयारी के लिए माता शकुंतला देवी, बहन ममता देवी और निश्चय सूरत अपने बहनोई के घर गए थे। वहां बुधवार को किसी बात को लेकर निश्चय और संदीप के बीच विवाद हो गया। गुस्से में संदीप ने चाकू उठाया और साले निश्चय और साली ममता पर लगातार वार करने लगा। दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। जब शकुंतला देवी बीच-बचाव करने आईं तो संदीप ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।