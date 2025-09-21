यूपी में 25 सितंबर के बाद मौसम होगा तेज, इन जिलों में जारी किया अलर्ट, पढ़ें IMD का अपडेट

उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल सकता है। 21 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। यूपी मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से 25 से 27 सितंबर के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।