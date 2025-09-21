Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

यूपी में 25 सितंबर के बाद मौसम होगा तेज, इन जिलों में जारी किया अलर्ट, पढ़ें IMD का अपडेट

उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल सकता है। 21 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क और साफ रहेगा।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 21, 2025

25 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज
25 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल सकता है। 21 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। यूपी मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से 25 से 27 सितंबर के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

पूर्वी यूपी के जिलों जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, कौशांबी, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, कानपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, शामली और लखीमपुर खीरी में मौसम साफ रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव आ सकता है और लोग अपने कार्यों में सावधानी बरतें।

25 सितंबर से पूर्वांचल में फिर से कहीं-कहीं छिटपुट बारिश

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है और प्रदेश में सूखी पछुआ/उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इसी वजह से आज पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदा-बांदी हो सकती है, लेकिन अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश का मौसम मुख्य रूप से सूखा रहेगा।

हालांकि, बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल के कारण 25 सितंबर से पूर्वांचल में फिर से कहीं-कहीं छिटपुट बारिश और बूंदा-बांदी की संभावना है। यह बारिश 26 सितंबर को प्रदेश के मध्य और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों तक भी पहुँच सकती है। कुल मिलाकर, मॉनसून उत्तर प्रदेश से विदा होने लगा है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश लोगों को थोड़ी राहत देती रहेगी।

