आधी रात मचा बवाल ! प्रयागराज में मकान से चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भवन में कई महीनों से अजीबोगरीब गतिविधियां चल रही थीं। जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी। शनिवार रात करीब 10 बजे दो युवक घर से बाहर निकले। शोर मचाने लगे। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि अंदर देह व्यापार हो रहा है। यह सुनते ही लोग बड़ी संख्या में जुट गए। विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया गया कि मकान किसी अधिकारी का है। जिसे अशोक कुमार नामक युवक ने किराए पर ले रखा था। पुलिस जांच में सामने आया कि वही इस रैकेट को संचालित करता था। पकड़ी गई महिलाओं ने भी कबूल किया कि वे अशोक के बुलावे पर यहां आई थीं। इनमें से एक महिला बेगूसराय (बिहार) और दूसरी कोलकाता की निवासी है। जो शनिवार को ही यहां पहुंची थी। फिलहाल नैनी पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।