‘मैं मर जाऊंगा… मुझे मेरी मां के पास जाना है’, रोते-बिलखते शख्स ने मदद की लगाई गुहार, लेकिन वीडियो का सच कुछ और ही निकला

Saudi Arab में फंसे प्रयागराज के शख्स का वीडियो हुआ वायरल। फोटो सोर्स-X
Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने वायरल वीडियो पर जवाब दिया है।
वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक आदमी दावा कर रहा है कि उसे गल्फ कंट्री में उसकी मर्जी के खिलाफ रोका गया है। वीडियो के बैकग्राउंड में एक ऊंट के साथ भोजपुरी में शख्स बोल रहा है, ''मेरा गाँव इलाहाबाद में है। मैं सऊदी अरब आया हूं। कपिल के पास मेरा पासपोर्ट है। मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है, लेकिन वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है।''
शख्स मदद की गुहार लगाते हुए कहता है, “भाई, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि आपके सपोर्ट से मुझे मदद मिल सके और मैं भारत वापस आ सकूं। अगर आप मुस्लिम, हिंदू या कोई भी हैं, भाई, आप कहीं भी हों – प्लीज मदद करें। मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरी मां के पास जाना है।''
मामले को लेकर सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "ईस्टर्न रीजन पुलिस ने यह साफ किया है कि वीडियो में प्रवासी द्वारा अपने देश लौटने की इच्छा जताने का दावा बेबुनियाद है। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर व्यूज बढ़ाने के इरादे से डॉक्यूमेंट किया गया और पब्लिश किया गया था।"
दिल्ली की क्रिमिनल लॉयर कल्पना श्रीवास्तव द्वारा शेयर किए गए इस क्लिप को 24 घंटे के अंदर 140,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए लिखा, “माननीय विदेश मंत्री जी तत्काल मामला संज्ञान में लें। प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर का रहने वाला फंसा सऊदी अरब में। सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी सहायता हो पाए''
जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने X पर कहा, “दूतावास उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में सऊदी अरब में जगह/प्रांत, संपर्क नंबर या मालिक की जानकारी के बारे में कोई डिटेल नहीं है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।” साथ ही श्रीवास्तव से वीडियो के सोर्स के बारे में जानकारी देने का आग्रह करते हुए कहा, “@Lawyer_Kalpana कृपया आपके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के सोर्स से डिटेल लें।”
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
