Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Prime

ग्वालियर व्यापार मेला : देश में लगने वाले मेलो में सबसे ज्यादा 3,327 का कारोबार, इस बार दुकान आवंटन को लेकर विवादों का साया

भारत में मेला संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। मेले का नाम सुनकर जहन में झूले और खिलौने आने लगते हैं। देश भर के गांव और शहरों में तीज-त्योहार के मौके पर मेले ...

3 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Nov 03, 2025

gwalior vyapar mela

gwalior vyapar mela

ग्वालियर. भारत में मेला संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। मेले का नाम सुनकर जहन में झूले और खिलौने आने लगते हैं। देश भर के गांव और शहरों में तीज-त्योहार के मौके पर मेले लगते हैं। इनमें पशु मेले से लेकर ट्रेड फेयर शामिल हैं। देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े मेले की बात की जाए तो ग्वालियर के व्यापार मेले में जहां फ्रिज, एसी समेत कारों और अन्य महंगे प्रोडक्ट्स पर तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। देश के इस व्यापारिक मेले में ऑफर और डिस्काउंट के चलते देश भर के लोग यहां खरीदारी करने पहुुचते हैं। लेकिन इस बार यह दुकान आवंटन को लेकर विवादों में है, इसका कारण है 2004 से पूर्व के लोगों को दुकान आवंटित करने में प्राथमिकता इससे बाद के 850 दुकानदार बाहर हो गए हैं।

ग्वालियर के व्यापार मेले क120 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। परंपरा और आधुनिकता के संगम वाले इस व्यापार मेले की शुरूआत पशु मेले के रूप में हुई थी। तत्कालीन शासक माधौराव सिंधिया ने 1905 में इसका शुभारंभ किया था। सागरताल में जब मेले ने साकार रूप लिया, तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि पशु मेले के रूप में शुरू हुआ यह मेला करोड़ों का कारोबार करने वाला देश का सबसे आर्थिक और मजबूत मेला बन जाएगा। मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिलने वाली रोड टैक्स की 50 फीसदी छूट के चलते गत मेले में 3,327 करोड़ से अधिक का कारोबार कर चुका ये मेला देश के मेलों का शहंशाह बन चुका है।

ऐसे बढ़ता जा रहा ग्वालियर व्यापार मेले का कारोबार

  • वर्ष 2020-21 में 1,150 करोड़ रुपए
  • वर्ष 2022-23 में 1,470 करोड़ रुपए
  • वर्ष 2023-24 में 1,810 करोड़ रुपए
  • वर्ष 2024-25 में 3,327 करोड़ रुपए

1937 में टर्नओवर था 5-6 लाख रुपए

इस मेले के कारोबार की अगर बात करें तो 1937 में इसका टर्नओवर लगभग 5-6 लाख रुपए था। 1984-85 में जहां मेले में करों की छूट मिलने के बाद टर्नओवर 84 लाख 86 हजार 730 रुपए था वहीं 1990-91 में यह बढकऱ 70 करोड़ 36 लाख रुपए हो गया। 1984 में व्यापार मेले का दर्जा मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर इसका प्रमुख आकर्षण बन गए। इस आकर्षण के पीछे इन सेक्टरों में मेले में दी जाने वाली पचास फीसदी विक्रय कर की छूट थी। इसके चलते उस समय सभी बड़ी कंपनियां मेले में भागीदारी करती थीं। 1998 में मेले का कारोबार 350 करोड़ और सैलानियों की संख्या 40 लाख तक जा पहुंची थी। वहीं 2018 में मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलने के बाद इसका टर्नओवर 500 करोड़ के पार हो गया था।

उज्जैन विक्रम व्यापार मेला

उज्जैन में विक्रम उत्सव के तहत विक्रम व्यापार मेले का आयोजन दो साल पूर्व प्रारंभ किया गया है। पिछले साल 64 दिन तक चले इस मेले में वाहनोंं की बिक्री से करीब 3,500 करोड़ का कारोबार हुआ था।

दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल फेयर

दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल फेयर हर साल लगा करता है। इस ट्रेड फेयर में 2023 में 1,500 करोड़ का कारोबार हुआ था।

कुंभ मेला

भारत कुंभ मेला भी लगता है, जो हर चार साल में चार अलग-अलग शहरों इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। धार्मिक महत्व से भरपूर इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इस मेले में प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होता है।

ठाणे मेला (महाराष्ट्र)

ठाणे मेला महाराष्ट्र के प्रमुख मेलों में से एक है, जो खासतौर पर कला, संस्कृति और खानपान के लिए प्रसिद्ध है। यहां हर साल 300 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें हस्तशिल्प, लोक कला, संगीत व नृत्य का प्रदर्शन, और खानपान की बिक्री होती है।

इस बार आर्थिक रूप से उन्नति करेगा व्यापार मेला

इस बार ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक लगाया जाना है। इसके लिए तैयारियां काफी पहले से प्रारंभ कर दी गई हैं। ऑाटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों पर रोड टैक्स पर मिलने वाली 50 फीसदी छूट के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि इस बार का व्यापार मेला भी आर्थिक रूप से काफी उन्नति करेगा।

  • मनोज खत्री, संभागीय आयुक्त, ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Nov 2025 05:53 pm

Published on:

03 Nov 2025 05:52 pm

Hindi News / Prime / ग्वालियर व्यापार मेला : देश में लगने वाले मेलो में सबसे ज्यादा 3,327 का कारोबार, इस बार दुकान आवंटन को लेकर विवादों का साया

बड़ी खबरें

View All

Prime

ट्रेंडिंग

तुलसी मैया के विवाह उत्सव में शामिल हुए हजारों भक्त

भिवाड़ी

नागौर के 2 लाख विद्यार्थियों को चाहिए अपना विश्वविद्यालय, अजमेर पर निर्भरता बनी चुनौती

AI photo
नागौर

अंग्रेजों के जमाने का 119 साल पुराना रेस्ट हॉउस अब संवारा जाएगा, बजट में शामिल करने लिखा पत्र

119 साल पहले अंग्रेजों का बनाया गया पर्यटन विभाग का रेस्ट हाउस अब जर्जर हो चुका है। विभाग ने एग्रीमेंट के 15 साल समाप्त होने के बाद इसे सिंचाई विभाग को सौंप दिया है। यह रेस्ट हाउस वर्तमान में व मध्यप्रदेश शासनकाल में नेताओं व मंत्रियों का एक पसंदीदा रेस्ट हाउस था।
बालोद

प्रगति विहार शॉपिग कॉम्पलेक्स में निर्मित होगा फूड कोर्ट

भिवाड़ी

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना : लॉटरी में चयनित पशुओं का भी नहीं कर पाए बीमा

AI photo
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.