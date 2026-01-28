आप उनसे सहानुभूति की क्या उम्मीद करते हैं…अजित पवार की मौत पर BJP सांसद की ममता बनर्जी को दो टूक

आपको बता दें कि एएनआई से बात करते हिए सांसद ने कहा कि उन्होंने कहा कि अजीत पवार हमारे परिवार का हिस्सा थे और राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रहे। ममता बनर्जी बयान दें या न दें, हादसे की जांच तो हर हाल में होगी। इतना बड़ा नेता चला गया है, क्या हम इसके लिए उनके कहने का इंतजार करेंगे? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक फैक्ट्री हादसे में 25–30 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री न तो मौके पर गईं और न ही पीड़ितों से बात की। ऐसे में उनसे संवेदना की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने इंसानियत की भावना खो दी है।