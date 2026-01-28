28 जनवरी 2026,

बुधवार

पुणे

आप उनसे सहानुभूति की क्या उम्मीद करते हैं…अजित पवार की मौत पर BJP सांसद की ममता बनर्जी को दो टूक

Ajit Pawar plane crash:महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की प्लेन क्रैश में मौत के बाद देशभर में शोक है। हादसे की जांच की मांग पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने कहा कि जांच तो हर हाल में होगी।

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 28, 2026

BJP MP's blunt remark to Mamata Banerjee on Ajit Pawar plane crash

Ajit Pawar plane crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बुधवार की सुबह प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे देश के नेताओं की तरफ दुख व्यक्त किया जा रहा है। इसी बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हादसे की जांच करने की मांग कर दी, जिसको लेकर भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने कहा है कि ममता बनर्जी बोले या नहीं जांच तो होगी ही।

आपको बता दें कि एएनआई से बात करते हिए सांसद ने कहा कि उन्होंने कहा कि अजीत पवार हमारे परिवार का हिस्सा थे और राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रहे। ममता बनर्जी बयान दें या न दें, हादसे की जांच तो हर हाल में होगी। इतना बड़ा नेता चला गया है, क्या हम इसके लिए उनके कहने का इंतजार करेंगे? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक फैक्ट्री हादसे में 25–30 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री न तो मौके पर गईं और न ही पीड़ितों से बात की। ऐसे में उनसे संवेदना की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने इंसानियत की भावना खो दी है।

ममता बनर्जी का बयान

अजीत पवार के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है और एक मौजूदा उपमुख्यमंत्री का इस तरह विमान हादसे में मारा जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि अजीत पवार महायुति गठबंधन में सहज नहीं थे, भाजपा से अलग होने पर विचार कर रहे थे और जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे।

ममता के बयान पर बोली कंगना

वहीं, ममता बनर्जी के बयान पर मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि आज सुबह हुई इस बड़ी दुर्घटना से पूरा देश शोक में है। उन्होंने कहा कि संसद में भी इस हादसे को लेकर चर्चा हो रही है और कई लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे संवेदनशील समय में गैरज़रूरी टिप्पणियों से बचते हुए संयम बरतना चाहिए।

परिवार से मिलते हुए भावुक हुई अजित पवार की पत्नी

महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार में शोक का माहौल है। इसी बीच NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी व राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने पहुंचीं। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया और परिवार से मुलाकात के समय दोनों की आंखें नम हो गईं। गम और संवेदना के बीच वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की।

Published on:

28 Jan 2026 03:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / आप उनसे सहानुभूति की क्या उम्मीद करते हैं…अजित पवार की मौत पर BJP सांसद की ममता बनर्जी को दो टूक

‘अजित पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो…,’ प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी ने की मांग, जांच के लिए टीम रवाना

Mamata Banerjee demands Supreme Court probe into Ajit Pawar plane crash
पुणे

मैंने PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को…डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का सामने आया बयान

Devendra Fadnavis's statement on the Ajit Pawar plane Crash
पुणे

आखिर कहां गए उद्धव गुट के पार्षद? शिंदे सेना को चाहिए 4 और चार ही कॉरपोरेटर्स गायब…समझिए पूरा खेला

Eknath Shinde suspicion 4 councillors Uddhav faction in Maharashtra
पुणे

‘दादा-परदादा भी हरा नहीं कर पाए,’ मुगलों ने तो…. महाराष्ट्र की सियासत में ‘हरा बनाम भगवा’ की जंग तेज

The battle of 'green vs saffron' intensifies in Maharashtra politics
पुणे

BJP बनाम शिंदे सेना? एकनाथ का नामो-निशान मिटाने की धमकी…ठाणे में गणेश नाइक का तीखा हमला

BJP Ganesh Naik warns Eknath Shinde in Thane
पुणे
