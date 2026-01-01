पुणे बम ब्लास्ट के आरोपी को दिनदहाड़े गोलियों से भूना, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में फैली दहशत

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार, दो हमलावर बाइक से आए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि दो संदिग्धों के बारे में सुराग मिले हैं और उनकी तलाश के लिए पांच स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। पुलिस इस हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पता करने का प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस यह जानने का भी प्रयास कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ है और कहीं इस हत्या का कोई पुराने केस से लेना-देना तो नही है? श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।