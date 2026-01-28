मैंने PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को…डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का सामने आया बयान

Ajit Pawar plane Crash:महराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत का प्लैन क्रैश में निधन होने के बाद से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। देश के सभी बड़े नेता उनकी मौत को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान सामने आया है। दरअसल, उन्होंने कहा है कि "महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस घटना के बारे में बताया है और उन्होंने इस पर दुख जताया है।
आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में दुख का माहौल है; उनके जैसे नेता को खोने से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। निजी जीवन में वे एक अच्छे दोस्त थे। हमने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। जिस समय वे महाराष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे थे, उस समय उनका असमय निधन एक बड़ा नुकसान है। हम उनके परिवार के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ आज बारामती जाऊंगा।
बारामती के अस्पताल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं, जहां महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का पार्थिव शरीर लाया गया है।
गौरतलब है कि हादसा बुधवार सुबह करीब पौने नौ बजे उस वक्त हुआ, जब अजित दादा चुनावी सभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान में कुल 6 लोग सवार थे।
बड़ी खबरेंView All
पुणे
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग