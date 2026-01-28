28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

मैंने PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को…डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का सामने आया बयान

Ajit Pawar plane Crash: महराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत का प्लैन क्रैश में निधन होने के बाद से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। देश के सभी बड़े नेता उनकी मौत को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान सामने आया है। दरअसल, उन्होंने [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 28, 2026

Devendra Fadnavis's statement on the Ajit Pawar plane Crash

Ajit Pawar plane Crash:महराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत का प्लैन क्रैश में निधन होने के बाद से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। देश के सभी बड़े नेता उनकी मौत को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान सामने आया है। दरअसल, उन्होंने कहा है कि "महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस घटना के बारे में बताया है और उन्होंने इस पर दुख जताया है।

आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में दुख का माहौल है; उनके जैसे नेता को खोने से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। निजी जीवन में वे एक अच्छे दोस्त थे। हमने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। जिस समय वे महाराष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे थे, उस समय उनका असमय निधन एक बड़ा नुकसान है। हम उनके परिवार के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ आज बारामती जाऊंगा।

बारामती के अस्पताल के बाहर जुटी भीड़

बारामती के अस्पताल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं, जहां महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का पार्थिव शरीर लाया गया है।

गौरतलब है कि हादसा बुधवार सुबह करीब पौने नौ बजे उस वक्त हुआ, जब अजित दादा चुनावी सभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान में कुल 6 लोग सवार थे।

ये भी पढ़ें

डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर एकनाथ शिंदे का छलका दर्द, बोले-महाराष्ट्र के लिए आज…
मुंबई
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

देवेन्द्र फडणवीस

Published on:

28 Jan 2026 01:21 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / मैंने PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को…डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का सामने आया बयान

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अजित पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो…,’ प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी ने की मांग, जांच के लिए टीम रवाना

Mamata Banerjee demands Supreme Court probe into Ajit Pawar plane crash
पुणे

आखिर कहां गए उद्धव गुट के पार्षद? शिंदे सेना को चाहिए 4 और चार ही कॉरपोरेटर्स गायब…समझिए पूरा खेला

Eknath Shinde suspicion 4 councillors Uddhav faction in Maharashtra
पुणे

‘दादा-परदादा भी हरा नहीं कर पाए,’ मुगलों ने तो…. महाराष्ट्र की सियासत में ‘हरा बनाम भगवा’ की जंग तेज

The battle of 'green vs saffron' intensifies in Maharashtra politics
पुणे

BJP बनाम शिंदे सेना? एकनाथ का नामो-निशान मिटाने की धमकी…ठाणे में गणेश नाइक का तीखा हमला

BJP Ganesh Naik warns Eknath Shinde in Thane
पुणे

पैसों का बक्सा समझकर EVM उड़ा ले गए चोर, नकदी की तलाश में सरकारी स्ट्रॉन्ग रूम में की थी सेंधमारी… वारदात CCTV में कैद

Thieves stole EVMs in Pune mistaking them for money boxes
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.