AIMIM को हटाने के लिए भाजपा-कांग्रेस हुए एक, जानिए कहां खेला जा रहा सियासी खेल?

आपको बता देंं कि हाल ही में मालेगांव नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक महापौर और उपमहापौर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर नगर निगम की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है और सत्ता गठन को लेकर जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। एक निजी पोर्टल पर छपी खबर के मुताबिक, इस बीच कांग्रेस के तीन और भाजपा के दो पार्षदों ने एकजुट होकर पांच सदस्यों का एक औपचारिक राजनीतिक समूह बनाया है। इस नए गठबंधन को ‘भारत विकास आघाड़ी’ नाम दिया गया है। साथ ही, इस नवगठित मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस पार्षद एजाज बेग को सौंपा गया है, जिससे मालेगांव की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं।