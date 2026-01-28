28 जनवरी 2026,

बुधवार

पुणे

‘अजित पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो…,’ प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी ने की मांग, जांच के लिए टीम रवाना

Ajit Pawar plane crash: बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से पूरे राज्य में शोक है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जताते हुए प्लेन क्रैश की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है।

पुणे

Imran Ansari

Jan 28, 2026

Mamata Banerjee demands Supreme Court probe into Ajit Pawar plane crash

Ajit Pawar plane crash: बुधवार सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। देश के सभी छोटे-बड़े नेता उनकी आकस्मिक मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त करते हुए प्लेन क्रैश की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि हादसे की असल वजह पता चल सके।

AAIB की टीम जांच के लिए रवाना

मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना की जांच करने के लिए AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) टीम जांच करने के लिए बारामती के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि चार्टर प्लेन के बारामती में क्रैश लैंड होने से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई।

सुबह पौने 9 बजे हुआ हादसा

बारामती विमान हादसे को लेकर पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि विमान सुबह करीब 8:45 बजे लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि विमान में कुल पांच लोग सवार थे और इस हादसे में सभी की मौत हो गई है। मृतकों के शव मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। वहीं, घटनास्थल पर विशेषज्ञों की टीम मौजूद है, जो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

ममता के बयान पर बोली कंगना

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि आज सुबह हुई इस बड़ी दुर्घटना से पूरा देश शोक में है। उन्होंने कहा कि संसद में भी इस हादसे को लेकर चर्चा हो रही है और कई लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे संवेदनशील समय में गैरज़रूरी टिप्पणियों से बचते हुए संयम बरतना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Hindi News / Maharashtra / Pune / 'अजित पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो…,' प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी ने की मांग, जांच के लिए टीम रवाना

