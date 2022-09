Pune: पुणे-अहमदनगर हाईवे पर कार को 2 किमी तक घसीटता रहा कंटेनर, बाल-बाल बची 4 की जान, देखें खौफनाक हादसा

Truck Hit The Car And Dragged In Pune: सड़क हादसे के बाद कंटेनर ट्रक द्वारा करीब 2 किलोमीटर तक घसीटे जाने के बावजूद कार सवार सभी लोगों की जान बच गयी।

पुणे Published: September 12, 2022 01:37:46 pm

Pune Accident News: महाराष्ट्र के पुणे जिलें (Pune News) में अहमदनगर हाईवे (Ahmednagar Highway) पर भयावह सड़क दुर्घटना हुई है। जहां एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और उसे करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा। पुणे के पास व्यस्त सड़क पर हुए इस भीषण सड़क हादसे को जिसने भी देखा वह सकते में आ गया।

पुणे में भीषण सड़क हादसा

