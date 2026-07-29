केतन अग्रवाल केस के बाद पुणे में फिर गूंजा ‘सिया’ का नाम, पुलिस अधिकारी से शेयर बाजार के नाम पर 56 लाख की साइबर ठगी

बता दें कि यह मामला नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच का है। पीड़ित पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक नामी ब्रोकरेज फर्म जैसा दिखने वाला विज्ञापन देखा था। विज्ञापन पर क्लिक करते ही अधिकारी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए। इसके बाद 'सिया' नामक महिला ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया और शेयर मार्केट व आईपीओ (IPO) में भारी रिटर्न का झांसा देकर एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवा लिया। पीड़ित ने किस्तों में कुल 56 लाख 25 हजार रुपए का निवेश किया। फर्जी ऐप के डैशबोर्ड पर उनका पोर्टफोलियो बढ़कर 10 करोड़ रुपए दिखाई देने लगा, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि निवेश सुरक्षित और लाभदायक है।