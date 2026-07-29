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केतन अग्रवाल केस के बाद पुणे में फिर गूंजा ‘सिया’ का नाम, पुलिस अधिकारी से शेयर बाजार के नाम पर 56 लाख की साइबर ठगी

Pune cyber fraud Siya scam: केतन अग्रवाल केस के बाद 'सिया' नाम से फिर सनसनी। ऑनलाइन शेयर बाजार में 10 करोड़ के आभासी मुनाफे का लालच देकर पुलिस अधिकारी से हड़पे 56.25 लाख, पौड थाने में एफआईआर दर्ज।
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पुणे

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Imran Ansari

Jul 29, 2026

Pune cyber fraud Siya scam

पुणे में पुलिस अधिकारी से शेयर बाजार के नाम पर 56 लाख की साइबर ठगी, फोटो सोर्स - AI

Pune cyber fraud Siya scam: पुणे का चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड और उसमें आरोपी सिया गोयल का नाम अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शहर में 'सिया' नाम की एक और महिला की वजह से सनसनी फैल गई है। इस बार मामला साइबर अपराध से जुड़ा है, जहां 'सिया' नाम की एक अज्ञात महिला और उसके साथियों ने ऑनलाइन शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर मुलशी तालुका के एक पुलिस अधिकारी से 56.25 लाख रुपए की बड़ी रकम ठग ली।

व्हाट्सएप ग्रुप से जालसाजी की शुरुआत

बता दें कि यह मामला नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच का है। पीड़ित पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक नामी ब्रोकरेज फर्म जैसा दिखने वाला विज्ञापन देखा था। विज्ञापन पर क्लिक करते ही अधिकारी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए। इसके बाद 'सिया' नामक महिला ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया और शेयर मार्केट व आईपीओ (IPO) में भारी रिटर्न का झांसा देकर एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवा लिया। पीड़ित ने किस्तों में कुल 56 लाख 25 हजार रुपए का निवेश किया। फर्जी ऐप के डैशबोर्ड पर उनका पोर्टफोलियो बढ़कर 10 करोड़ रुपए दिखाई देने लगा, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि निवेश सुरक्षित और लाभदायक है।

30 लाख की 'सिक्योरिटी मनी' मांगते ही खुली पोल

ठगी का अहसास तब हुआ जब अधिकारी ने डैशबोर्ड पर दिख रहे 10 करोड़ अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश की। जालसाजों ने पैसे निकालने के एवज में 30 लाख रुपए अतिरिक्त 'सुरक्षा जमा' के रूप में मांगे। शक होने पर जब अधिकारी ने और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया और सभी संपर्क तोड़ लिए।

पौड थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू

जब खुद के साथ धोखाधड़ी का पता चला तो पीड़ित पुलिस अधिकारी ने मुलशी के पौड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात महिला 'सिया' और उसके सहयोगियों के खिलाफ साइबर अपराध और ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद अब इस 'दूसरे सिया कांड' की शहर भर में जबरदस्त चर्चा हो रही है।

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Updated on:

29 Jul 2026 04:28 pm

Published on:

29 Jul 2026 04:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / केतन अग्रवाल केस के बाद पुणे में फिर गूंजा ‘सिया’ का नाम, पुलिस अधिकारी से शेयर बाजार के नाम पर 56 लाख की साइबर ठगी

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