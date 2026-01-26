पैसों का बक्सा समझकर EVM उड़ा ले गए चोर, नकदी की तलाश में सरकारी स्ट्रॉन्ग रूम में की थी सेंधमारी… वारदात CCTV में कैद

आपको बता दें कि यह घटना लगभग एक साल पुरानी है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पुणे के पुरंदर तालुका स्थित तहसीलदार कार्यालय से EVM मशीन को चोरों ने चुरा लिया। इस मामले को लेकर पुरंदर के नायब तहसीलदार संतोष सनप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार, 6 फरवरी की सुबह जब वह ऑफिस खोलने के लिए गए तो पहले से ही ताला टूटा हुआ था। अंदर सभी सामानों की जांच की गई तो पता चला कि स्ट्रांग रूम से 18,500 रुपये कीमत की एक EVM गायब है। जब कार्यालय में लगे सीसीटीवी चेक की गई तो पता चला कि यह चोरी 3 फरवरी को हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 फरवरी की रात तीन लोग कार्यालय में घुस रहे हैं। घटना वाले दिन कोई भी पुलिसकर्मी या होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही पुणे के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई।