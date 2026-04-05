ट्रिपल मर्डर से कांपा शहर, ‘साई लाला गैंग’ और ‘सदा गैंग’ आमने-सामने…आधी रात को खेला गया खूनी खेल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह खूनी वारदात शुक्रवार रात करीब 2 बजे डी-मार्ट परिसर के पास स्थित कैनॉल रोड पर हुई। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में 'साई लाला गैंग' और 'सदा गैंग' के सदस्य आपस में भिड़ गए, जिसमें तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों गुटों के सदस्य घातक हथियारों, तलवारों और खंजरों के साथ आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते सड़क पर चीख-पुकार मच गई और दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। जो लोग उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।