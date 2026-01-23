शादी के बाद सुहागरात पर पत्नी से दूर रहा पति, 2 महीने बाद खुली सच्चाई तो पत्नी पहुंची थाने बोली-साहब! मेरा पति…

पीड़िता के द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, 20 मई 2025 बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। इस शादी से दोनों परिवार खुश थे। अपने घर से विदा होकर युवती पति के साथ ससुराल आ गई। पत्नी का आरोप है कि पति सुहागरात पर भी दूर-दूर था। उसके बाध भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता रहा। कभी व्रत रखने का बहाना तो कभी बिमार होने का। शुरू में पत्नी को लगा कि शादी के बाद आम होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी पति नहीं बदला और उससे दूर-दूर ही रहता था। जब पत्नी को लगा कि कोई बीमारी हो सकती है तो वह पति को इलाज कराने के लिए सलाह दी, लेकिन पति भड़क गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। बाद पता चला कि पति नपुंसक है। फिर पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पति के परजिनों को पता था कि नपुंसक है, उसके बाद भी उन्होंने धोखे से शादी कराई है।