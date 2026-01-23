23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पुणे

शादी के बाद सुहागरात पर पत्नी से दूर रहा पति, 2 महीने बाद खुली सच्चाई तो पत्नी पहुंची थाने बोली-साहब! मेरा पति…

Maharashtra News: छत्रपति संभाजीनगर में एक महिला ने पति पर नपुंसक होने की बात छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि इस वजह से उसे लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 23, 2026

Woman married to eunuch in Maharashtra case filed

Maharashtra News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक पति शादी के बाद अपनी पत्नी से दूर-दूर रहने लगा। पत्नी संबंध बनाने की कोशिश करती तो वह व्रत रखने का बहाना बनाकर बात को टाल देता था। पहले पत्नी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन बाद में उसको पति की असलियत पता चली तो वह हैरान रह गई। दरअसल, पत्नी का आरोप है कि उसकी शादी धोखे से एक नपुंसक से करा दी गई है, जिसकी वजह से उसे महीनों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है।

पीड़िता के द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, 20 मई 2025 बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। इस शादी से दोनों परिवार खुश थे। अपने घर से विदा होकर युवती पति के साथ ससुराल आ गई। पत्नी का आरोप है कि पति सुहागरात पर भी दूर-दूर था। उसके बाध भी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता रहा। कभी व्रत रखने का बहाना तो कभी बिमार होने का। शुरू में पत्नी को लगा कि शादी के बाद आम होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी पति नहीं बदला और उससे दूर-दूर ही रहता था। जब पत्नी को लगा कि कोई बीमारी हो सकती है तो वह पति को इलाज कराने के लिए सलाह दी, लेकिन पति भड़क गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। बाद पता चला कि पति नपुंसक है। फिर पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पति के परजिनों को पता था कि नपुंसक है, उसके बाद भी उन्होंने धोखे से शादी कराई है।

पति का दोस्त से समलैंगिक संबंध

शिकायत में पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष ने नासिक के खुटवडनगर इलाके में फ्लैट खरीदने के लिए उससे 15 लाख रुपये लाने का दबाव बनाया। पीड़िता का आरोप है कि कहा गया था कि जब तक तुम्हारे घर से पैसा नहीं आएगा तब तबतक तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानेंगे। पीड़िता का यह भी कहना है कि उसके सोने के गहने और पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज जबरन ले लिए गए और पैसे न लाने पर उसे बार-बार अपमानित किया गया। उसने पति पर यह आरोप भी लगाया कि उसका अपने एक करीबी दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध है, जिसके कारण वह उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। पीड़िता के अनुसार 6 सितंबर 2025 को उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई।

10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पत्नी का कहना है कि पति और उसके परिजनों के द्वारा उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। सब्र के बांध की सीमा टूटने के बाद पत्नी थाने पहुंची और पति, सास, देवर, भाभी, ननद समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया।

