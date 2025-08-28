ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक गोलीबारी में घायल मजदूर की मौत, परिजनों का आरोप प्रशासन ने नहीं की मदद

During Operation Sindoor injured labourer dies रायबरेली में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि उपचार में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। जनप्रतिनिधियों ने भी कोई खोज खबर नहीं ली। जबकि उनके घर की स्थिति काफी खराब है। तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। सूचना पाकर मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है मामला डलमऊ तहसील का है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डलमऊ संतपुर निवासी 30 वर्षीय सोहनलाल जम्मू कश्मीर के नौसेहरा में स्थित भट्टे में मजदूरी का कार्य करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह भट्टे पर कार्य कर रहा था। इसी बीच 10 मई की सुबह 6.30 पाकिस्तान की तरफ से गोला भारी शुरू हो गई। एक गोली सोहनलाल के बाएं पैर में लगी। जिसे उपचार के लिए जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में एक महीने उपचार चला। जिसके बाद सोहनलाल को उसके गांव संतपुर भेज दिया गया। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहां पर सही उपचार न मिलने के कारण सोहनलाल की मृत्यु हो गई।
मृतक सोहनलाल की पत्नी रेखा ने बताया कि उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर भट्टे में काम करके हुआ परिवार का भरण पोषण करता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह पति का उपचार नहीं कर सकी। अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन मदद नहीं मिली। इलाज के अभाव में सोहनलाल की मौत हो गई। सोहनलाल की मौत के बाद घर में अपनों की भीड़ इकट्ठा हो गई जिनका रो-रो का बुरा हाल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।