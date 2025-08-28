ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक गोलीबारी में घायल मजदूर की मौत, परिजनों का आरोप प्रशासन ने नहीं की मदद

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डलमऊ संतपुर निवासी 30 वर्षीय सोहनलाल जम्मू कश्मीर के नौसेहरा में स्थित भट्टे में मजदूरी का कार्य करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह भट्टे पर कार्य कर रहा था। इसी बीच 10 मई की सुबह 6.30 पाकिस्तान की तरफ से गोला भारी शुरू हो गई। एक गोली सोहनलाल के बाएं पैर में लगी। जिसे उपचार के लिए जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में एक महीने उपचार चला। जिसके बाद सोहनलाल को उसके गांव संतपुर भेज दिया गया। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहां पर सही उपचार न मिलने के कारण सोहनलाल की मृत्यु हो गई।