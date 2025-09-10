हरचंदपुर से ऊंचाहार तक… राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र

दोपहर 1:00 बजे राहुल गांधी गोराबाजार चौराहा, सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशेष समारोह में अशोक स्तंभ का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर काफी प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इसके बाद वे दोपहर 2:45 बजे अमर शहीद वीर पासी वन ग्राम में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे अपने दौरे के अंतिम चरण में दोपहर 3:45 बजे ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं से न्यू बतौही, ऊंचाहार में मुलाकात करेंगे। यह बैठक संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है।