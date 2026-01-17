20 जनवरी को रायबरेली दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, जनता और कांग्रेसी नेताओं से होंगे रूबरू

20 जनवरी को रायबरेली के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, PC- IANS
रायबरेली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी 20 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आ सकते हैं। इस दौरे के दौरान वह कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और किसी एक गांव का निरीक्षण भी कर सकते हैं। वह यूथ स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में तेजी हो गई है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी का रायबरेली दौरा 20 जनवरी को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी रायबरेली आते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जनता से भी रूबरू होंगे। इसके साथ ही वे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।
पंकज तिवारी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल, जो दौरा प्रस्तावित है, वह एक दिवसीय है। इस एक दिन में ही राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं और जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों को जान सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में यह 6वां दौरा होगा। इससे पहले वे 10-11 सितंबर 2025 को रायबरेली का दो दिवसीय दौरा कर चुके हैं। उस समय उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हरचंदपुर और ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया था।
सूत्रों के अनुसार, रायबरेली का कार्यक्रम खत्म होने के बाद राहुल गांधी अयोध्या भी जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इसे केवल प्रस्तावित ही बता रहे हैं। अभी अंतिम पुष्टि होना बाकी है।
रायबरेली
उत्तर प्रदेश
