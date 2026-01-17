20 जनवरी को रायबरेली दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, जनता और कांग्रेसी नेताओं से होंगे रूबरू

पंकज तिवारी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल, जो दौरा प्रस्तावित है, वह एक दिवसीय है। इस एक दिन में ही राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं और जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों को जान सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है।