रायबरेली में दर्दनाक हादसा, तीसरी मंजिल की छत गिरी…सड़क पर छितराई तीन मजदूरों की लाशें

रविवार की शाम जिले के लालगंज में फायर स्टेशन के निकट एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर बने छज्जे का लिंटर भरभरा कर गिर गया। इस दौरान वहां पर काम कर रहे तीन मजदूर लगभग तीस फिट की ऊंचाई से सीधे सड़क पर आ गिरे, अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गया। तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, मुहल्ले के लोग घायलों को तुरंत सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां पर एक मजदूर को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल दो मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों घायल मजदूरों की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक दीपेमऊ गांव निवासी योगेश यादव के घर पर निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरी मंजिल का लिंटर डाला गया था, रविवार को छज्जे के बाहरी हिस्से को बनाने का काम चल रहा था। इस काम में बिंदा सिंह का पुरवा मजरे चचिहा गांव निवासी रमेश प्रजापति उनके साथ चचिहा निवासी मजदूर रामू व ददरी निवासी रज्जब अली भी लगे थे, इसी बीच अचानक छत दरक गई और तीनों मजदूर लगभग 30 फिट की ऊंचाई से नीचे सड़क पर गिरे।
सड़क पर जैसे ही मजदूर गिरे पहले तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया इसके बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में तीनों घायलों को सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गुड्डू प्रजापति को मृत घोषित कर दिया। वहीं रामू और रज्जब अली को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही CO गिरिजा शंकर त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल किए, उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर आगे की कारवाई की जाएगी।