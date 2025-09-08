रायबरेली में दर्दनाक हादसा, तीसरी मंजिल की छत गिरी…सड़क पर छितराई तीन मजदूरों की लाशें

रविवार की शाम जिले के लालगंज में फायर स्टेशन के निकट एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर बने छज्जे का लिंटर भरभरा कर गिर गया। इस दौरान वहां पर काम कर रहे तीन मजदूर लगभग तीस फिट की ऊंचाई से सीधे सड़क पर आ गिरे, अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गया। तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, मुहल्ले के लोग घायलों को तुरंत सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां पर एक मजदूर को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल दो मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों घायल मजदूरों की मौत हो गई।