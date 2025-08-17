UP News: डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को घेरकर पीटा, बीच सड़क की मारपीट और तोड़फोड़, मच गया हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव में डिप्टी सीएम के समधी हरिशंकर मौर्य रहते हैं। जन्माष्टमी पर हरिशंकर मौर्य के साढ़ू अमित कुमार मौर्य गांव आए थे। अमित, प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पचीसा असोगी गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने भतीजे अनिकेत मौर्य के साथ जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए चार पहिया वाहन से सूची बाज़ार जा रहे थे। तभी सिंहापुर मोड़ के पास कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर शीशे तोड़ दिए और जमकर पिटाई की।