UP News: डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को घेरकर पीटा, बीच सड़क की मारपीट और तोड़फोड़, मच गया हड़कंप

UP news deputy cm keshav prasad maurya relatives attack:यूपी के रायबरेली में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों पर हमला कर दिया गया। चाचा-भतीजे को बेरहमी से पीटा गया और उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव में डिप्टी सीएम के समधी हरिशंकर मौर्य रहते हैं। जन्माष्टमी पर हरिशंकर मौर्य के साढ़ू अमित कुमार मौर्य गांव आए थे। अमित, प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पचीसा असोगी गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने भतीजे अनिकेत मौर्य के साथ जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए चार पहिया वाहन से सूची बाज़ार जा रहे थे। तभी सिंहापुर मोड़ के पास कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर शीशे तोड़ दिए और जमकर पिटाई की।
पीड़ित अमित मौर्य का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें और उनके भतीजे को बुरी तरह पीटा। गाड़ी में हुई तोड़फोड़ और हमले से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने किसी तरह पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जगतपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर निवासी प्रफुल्ल सिंह, कुनाल सिंह और जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरे कछवाह निवासी एक किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों से जुड़े इस हमले को लेकर पुलिस कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उच्चाधिकारियों ने जांच की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।