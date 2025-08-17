Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

UP News: डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को घेरकर पीटा, बीच सड़क की मारपीट और तोड़फोड़, मच गया हड़कंप

UP News: रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों पर जन्माष्टमी की रात हमला हुआ। चाचा-भतीजे की पिटाई की गई और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ

Mohd Danish

Aug 17, 2025

up news deputy cm keshav prasad maurya relatives attack raebareli
UP News: डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को घेरकर पीटा | Image Source - Social Media

UP news deputy cm keshav prasad maurya relatives attack:यूपी के रायबरेली में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों पर हमला कर दिया गया। चाचा-भतीजे को बेरहमी से पीटा गया और उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

समधी के साढ़ू पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

जानकारी के मुताबिक, जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव में डिप्टी सीएम के समधी हरिशंकर मौर्य रहते हैं। जन्माष्टमी पर हरिशंकर मौर्य के साढ़ू अमित कुमार मौर्य गांव आए थे। अमित, प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पचीसा असोगी गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे वह अपने भतीजे अनिकेत मौर्य के साथ जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए चार पहिया वाहन से सूची बाज़ार जा रहे थे। तभी सिंहापुर मोड़ के पास कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर शीशे तोड़ दिए और जमकर पिटाई की।

ये भी पढ़ें

UP Rains: 18 अगस्त को यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले 4 दिन के मौसम का हाल
मुरादाबाद
weather update 18 august rains alert in uttar pradesh districts

विरोध करने पर की गई मारपीट

पीड़ित अमित मौर्य का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें और उनके भतीजे को बुरी तरह पीटा। गाड़ी में हुई तोड़फोड़ और हमले से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने किसी तरह पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए।

पुलिस महकमे में हड़कंप

घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जगतपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर निवासी प्रफुल्ल सिंह, कुनाल सिंह और जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरे कछवाह निवासी एक किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

मामले की जांच तेज

डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों से जुड़े इस हमले को लेकर पुलिस कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उच्चाधिकारियों ने जांच की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 11:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP News: डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को घेरकर पीटा, बीच सड़क की मारपीट और तोड़फोड़, मच गया हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.